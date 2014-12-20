ادعایی جدید از سوی آمریکا/ایران، روسیه، و چین در هک سونی دست دارند

به گزارش خبرگزای مهر، فاکس نیوز در این رابطه می نویسد: تحقیقات آمریکا در مورد حمله سایبری به شرکت سونی موجب کشف شواهدی شده که نشان می دهد این کار فقط توسط کره شمالی انجام نشده و احتمالا کشورهای روسیه، چین و ایران نیز در این حمله دست داشته اند.

این وضعیت در حالی است که شب گذشته "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که حمله سایبری که از سوی هکرهای کره شمالی علیه فیلم "مصاحبه" انجام شده است بی پاسخ نخواهند ماند.

در این فیلم که محصول شرکت سونی پیکچرز است سی آی ای (سازمان سیا) قصد ترور "کیم جونگ اون" رهبر کره شمالی را دارد، هکرها با حمله به سیستم اطلاعاتی شرکت سونی پیکچرز مانع انتشار و پخش این فیلم شدند که این اقدام با انتقادهای فراوانی مواجه شد.

وی در ادامه مدعی شد رهبر کره شمالی این اجازه را نخواهد داشت که در آمریکا نظارتها و سانسورهای خودش را اعمال کند.

دولت اوباما پیشتر هک شبکه کامییوتری شرکت سونی پیکچرز را موضوعی مربوط به امنیت ملی خوانده اما به صراحت از کره شمالی به عنوان مسئول آن نام نبرده بود.

اف بی آی، پلیس فدرال آمریکا در حال تحقیق درباره این موضوع بوده و بنابر گزارش ها روشن شده که کره شمالی در آن دست داشته است.

در پی این حملات کامیپوتری، شرکت سونی و سینماهای امریکا اعلام کردند که فیلمی کمدی با نام "مصاحبه" ساخته این شرکت درباره کیم یونگ اون، رهبر کره شمالی، به اکران عمومی در نخواهد آمد.