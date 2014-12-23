يادمان سرلشكر شهيد حسن طهرانی مقدم در دامغان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طهرانی مقدم برادر سرلشگر شهيد حسن طهراني مقدم شامگاه دوشنبه در این آئين روحاني و معنوي كه با عطر شهيد و شهادت همراه بود ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي غدير و 26 شهيد گرانقدر روستاي عبديا اظهار داشت: مهمترين مسئله در شكل گيري و شخصيت شهيد طهراني مقدم اخلاص او بود.

وي با تاکید بر اینکه شهيد طهراني مقدم بر دل ها مديريت مي كرد اضافه كرد: زيرا كه اسمش حسن، خلق و خوي او حسن و كارهايش نيز حسن و با اخلاق نيك و پسنديده بود و اخلاص از بزرگترين ويژگي هاي اين شهيد است.

رئيس موسسه شهداي غدير همچنین با تاکید بر اینکه شهيد طهراني مقدم اهل شعار نبود بلكه عمل دركارهای او پررنگ و نمايان بود، افزود: ولایتمداری شاخصه مهم این شهید بزرگوار بود.

طهرانی مقدم افزود: شهدا تبعيت از ولايت فقيه را يك افتخار بزرگ براي خود مي دانستند و بر ادامه اين راه تاكيد داشتند و این شهيد نيز سرباز ولایت بودن را براي خود يك افتخار و ارزش بزرگ مي دانست.

وي اضافه كرد: شهيد طهراني مقدم و همراهان او در پيروزي جنگ غزه نقش مهم و تاثيرگذاری داشتند و مبارزه و مقابله با رژيم صهيونيستي و ايادي آن در سرلوحه كار هميشگي اين شهيد بود.

برادر شهيد طهراني مقدم ضمن تصریح بر اینکه همه ما وظيفه داريم راه شهدا را ادامه دهيم گفت: باید با برگزاري يادمان ها و يادواره هاي شهدا با آنان تجديد بيعت و بر وفاداري به آرمان هاي امام راحل و مقام معظم رهبري تاكيد كنيم.

تكريم شهیدان ، تكريم ايثار و اخلاص است

يكي از يادگاران و جانبازان دوران دفاع مقدس نيز در اين آئين اظهار داشت: به فرموده رهبر معظم انقلاب تكريم شهيدان، تكريم ايثار و اخلاص، تكريم دل هاي نوراني و جان هاي لبريز از صفا است.

دكتر رضا جلالي يادآور شد: بدون شك ايثارگران گرانقدر و خانواده هاي معظم شهدا پشتوانه مستحكم انقلاب، طلايه داران عرصه هاي دفاع مقدس و حاميان حاضر در همه صحنه هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران هستند.

وي گفت: بايد براي خدمت به بهترين بندگان خدا در ابعاد مختلف، تبيين حق در جامعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت به نحو احسن تلاش كنيم.

در اين آئين كه امام جمعه، فرماندار، روحانيت، خانواده معظم شهدا و ايثارگران، فرماندهان و پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي و قشرهاي مختلف مردم حضور داشتند مداحي ذاكر دلسوخته حاج احمد نيكبختيان و تجليل 26 خانواده معظم شهداي روستاي عبديا از ديگر برنامه هاي اين آئين بود.

اين يادواره از سوي پايگاه مقاومت بسيج علي بن موسي الرضا (ع)روستاي عبديا، موسسه فرهنگي هنري شهداي غدير، موسسه فرهنگي هنري همراز با شقايق و با همكاري سپاه ناحيه دامغان برگزار شد.

روستاي عبديا از توابع بخش مركزي شهرستان دامغان و در 15 كيلومتري جنوب اين شهرستان واقع شده است.