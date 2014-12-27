به گزارش خبرگزاری مهر، امیر لعلی، دبیرکل دهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک با بیان این مطلب اظهار داشت: با توسعه ادبیات هوشمندسازی، پیشرفت تکنولوژی، توسعه ابزارهای ارتباطی و به تبع آنها جهت‌گیری سازمان‌ها به سمت استقرار حکمرانی الکترونیک، با مشورت اعضای کمیته علمی همایش، موضوع دهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک که اردیبهشت‌ماه در تهران برگزار خواهد شد، «روابط‌عمومی الکترونیک؛ حکمرانی الکترونیک» تعیین شده است.

وی اظهار داشت: در این همایش در نظر داریم نقش و اهمیت روابط‌عمومی الکترونیک را در دستیابی به حکمرانی الکترونیک سازمانی تبیین کرده و فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو را بررسی کنیم.

لعلی «جایگاه روابط‌عمومی الکترونیک در مسیر ارائه خدمات الکترونیک»، «توانمندی روابط‌عمومی الکترونیک در دستیابی به ثروت دیجیتال» و «نقش روابط‌عمومی الکترونیک در تحقق 11 خط عمل جامعه اطلاعاتی (مصوب اجلاس جهانی سران در مورد جامعه اطلاعاتی- تونس 2005)» را از جمله محورهای دهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک برشمرد.

وی اظهار داشت: علاوه بر این موضوعات، در نظر داریم در مطالعاتی موردی که نتایج آن در همایش ارائه خواهد شد، کارکردهای روابط‌عمومی الکترونیک در ساختار اداری کشور (قوای سه‌گانه و بخش خصوصی) را مورد بررسی قرار داده و به ارزیابی یک‌دهه گفتمان و اجرای طرح‌های روابط‌عمومی الکترونیک در کشور بپردازیم.

دبیرکل دهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک گفت: به زودی فراخوان مقالات دهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک از سوی کمیته علمی این همایش اعلام خواهد شد.