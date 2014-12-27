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۶ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۱۸

اهدای یادگاری هنرمندان به پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل

اهدای یادگاری هنرمندان به پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل

گنجینه آثار اهدایی هنرمندان به پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یارمحمدی مدیر «پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل» با اعلام این خبر گفت: «پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل» در راستای حمایت از فیلمسازان مستقل ایرانی، برای تامین منابع مالی و ایجاد کارآفرینی و احیای چرخه تولید و عرضه فیلم های ارزشمند کوتاه و مستند در عرصه های بین المللی افتتاح «گنجینه آثار اهدایی هنرمندان به پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل» می کند.

وی ادامه داد: این گنجینه برای استفاده از شهرت، سابقه و محبوبیت هنرمندان و پیشکسوتان داوطلب و علاقه مند به منظور ارائه هدایای شخصی و دست نوشته های ارزشمند آنها به این پایگاه به منظور فروش و استفاده از آنها در جهت حمایت از فیلمسازان مستقل فیلم های کوتاه و مستند طراحی و تعریف شده است.

به گفته یارمحمدی، این هدایا در قالب یک نمایشگاه و با شرایطی خاص در جهت اعتلای سینمای مستقل کوتاه و مستند کشور به تجار، مجموعه داران و علاقه مندان فروخته خواهد شد و از مبالغ به دست آمده برای تولید و حمایت از فیلم های مستقل کوتاه و مستند، برگزاری دوره های آموزشی، برگزاری جشنواره فیلم کوتاه مستقل خورشید و هفته های فرهنگی فیلم، بورسیه های هنری و هر گونه تلاش در جهت رشد و پیشرفت فیلمسازان مستقل فیلم کوتاه و مستند ایرانی استفاده خواهد شد .

مدیر «پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل» با بیان اینکه این طرح یک طرح بدیع و تازه نیست و استفاده از این ایده در کشورها و جوامع دیگر و با هدف حمایت از امور خیریه، فعالیت‌های انسان دوستانه، صلح، دوستی و سلامت، حفاظت از محیط زیست، بورسیه های تحصیلی و کشف استعدادهای خاص و ... مورد استفاده واقع شده است.

یارمحمدی در پایان گفت: هر فردی که از شهرت، محبوبیت و حسن نام در عرصه های متفاوت هنری، فرهنگی، ورزشی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی برخوردار باشد و گرفتن هدیه ای از او ارزشمند باشد، می تواند به این صندوق هدیه اهدا نماید. ضمن اینکه نوع هدیه بستگی به میزان شهرت و محبوبیت افراد دارد، هر چقدر افراد مشهورتر و محبوبتر باشند هدیه آنها می تواند از بار مالی کمتری برخوردار باشد.

چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مستقل خورشید 23 تا 25 دی ماه در خانه هنرمندان برگزار می شود.

کد مطلب 2449878

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