اهدای یادگاری هنرمندان به پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یارمحمدی مدیر «پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل» با اعلام این خبر گفت: «پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل» در راستای حمایت از فیلمسازان مستقل ایرانی، برای تامین منابع مالی و ایجاد کارآفرینی و احیای چرخه تولید و عرضه فیلم های ارزشمند کوتاه و مستند در عرصه های بین المللی افتتاح «گنجینه آثار اهدایی هنرمندان به پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل» می کند.

وی ادامه داد: این گنجینه برای استفاده از شهرت، سابقه و محبوبیت هنرمندان و پیشکسوتان داوطلب و علاقه مند به منظور ارائه هدایای شخصی و دست نوشته های ارزشمند آنها به این پایگاه به منظور فروش و استفاده از آنها در جهت حمایت از فیلمسازان مستقل فیلم های کوتاه و مستند طراحی و تعریف شده است.

به گفته یارمحمدی، این هدایا در قالب یک نمایشگاه و با شرایطی خاص در جهت اعتلای سینمای مستقل کوتاه و مستند کشور به تجار، مجموعه داران و علاقه مندان فروخته خواهد شد و از مبالغ به دست آمده برای تولید و حمایت از فیلم های مستقل کوتاه و مستند، برگزاری دوره های آموزشی، برگزاری جشنواره فیلم کوتاه مستقل خورشید و هفته های فرهنگی فیلم، بورسیه های هنری و هر گونه تلاش در جهت رشد و پیشرفت فیلمسازان مستقل فیلم کوتاه و مستند ایرانی استفاده خواهد شد .

مدیر «پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل» با بیان اینکه این طرح یک طرح بدیع و تازه نیست و استفاده از این ایده در کشورها و جوامع دیگر و با هدف حمایت از امور خیریه، فعالیت‌های انسان دوستانه، صلح، دوستی و سلامت، حفاظت از محیط زیست، بورسیه های تحصیلی و کشف استعدادهای خاص و ... مورد استفاده واقع شده است.

یارمحمدی در پایان گفت: هر فردی که از شهرت، محبوبیت و حسن نام در عرصه های متفاوت هنری، فرهنگی، ورزشی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی برخوردار باشد و گرفتن هدیه ای از او ارزشمند باشد، می تواند به این صندوق هدیه اهدا نماید. ضمن اینکه نوع هدیه بستگی به میزان شهرت و محبوبیت افراد دارد، هر چقدر افراد مشهورتر و محبوبتر باشند هدیه آنها می تواند از بار مالی کمتری برخوردار باشد.

چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مستقل خورشید 23 تا 25 دی ماه در خانه هنرمندان برگزار می شود.