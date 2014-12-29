تسهیلات کشاورزی آوه به جیب پایتخت نشینان می رود

رضا ایاز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: شهر هفت هزار ساله آوه از مناطق بکر گردشگری ساوه و قطب کشاورزی و دامپروری این شهرستان است اما هم اکنون در این شهر نسبت به ایجاد و توسعه گلخانه اقدام می‌شود در حالی که کشاورزی آن در حال نابودی است.

وی بیان کرد: زمین‌های کشاورزی آوه در راستای احداث گلخانه به فروش می‌رسد در حالی که با احداث گلخانه‌ها محصولی چندانی تولید نمی‌شود.

ایاز از مسئولان خواست تسهیلاتی که در اختیار گلخانه ها قرار داده می شود به کشاورزان این شهر اختصاص یابد تا بهره برداران، این تسهیلات را در جهت مکانیزه کردن کشاورزی بکار گیرند.

ایاز مدعی شد: کشاورزان زحمت‌کش این منطقه به دنبال احداث گلخانه ها خانه نشین شده اند و تسهیلات و امکانات در اختیار سرمایه‌گذاران پایتخت نشین قرار می گیرد.

وی با اشاره به انتخاب این شهر به عنوان منطقه نمونه گردشگری در کارگروه گردشگری استان مرکزی، علت انجام این مهم را بهره مندی این منطقه از جاذبه های طبیعی، فرهنگی، مذهبی و تاریخی عنوان کرد.

شهر آوه با حدود چهار هزار نفر جمعیت در حاشیه آزاد راه ساوه- سلفچگان در جنوب شرقی شهرستان ساوه واقع شده است.