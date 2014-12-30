مهدی چمران رییس شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پرداختن به موضوع معماری ایرانی و اسلامی در شورای شهر تهران گفت: من خودم پرداختن به موضوع معماری ایرانی و اسلامی را از زمان ورودم به دانشگاه یعنی سال 62 شروع کردم و بعد از آن هم چند بار خدمت آقا درباره این ناهنجاری ها در زمینه معماری ایران گزارش دادم و ایشان هم به خوبی و با استادی تمام به این مساله پرداختند. در دوره دوم و سوم شورای شهر تهران نیز دو مصوبه داشتیم که می توانست کمک هایی را به موضوع معماری ایرانی و اسلامی کند.

وی درباره این مصوبات توضیح داد: در دوره دوم شورای شهر تهران، بخش بسیاری را به تشویق در زمینه رعایت معماری ایرانی و اسلامی اختصاص دادیم و بخشی را نیز به عنوان سلبیات مطرح کردیم که هر کسی نتواند طبق میل خود دست به ساخت و ساز بزند. در دوره سوم شورای شهر، من به جزییات این مصوبات بیشتر ورود پیدا کردم و طرح آن را نیز خودم نوشتم و به شورا آوردم که بعد از بحث های فراوان به تصویب رسید، البته هنوز صد در صد اجرایی نشده است اما دنبال هستیم که این مصوبات را اجرایی کنیم.

چمران با ذکر نمونه مثال هایی در این زمینه یادآور شد: به طور مثال در این مصوبات به این موضوع اشاره کردیم که نمای ساختمان ها کامپوزیت نباشد، نمای ساختمان هایی که از معیارهای معماری ایرانی اسلامی پیروی کنند، مورد تشویق قرار گیرند و این که نمای صد در صد شیشه ای در آنها بکار نرود، چون از نظر نظر ایزوله ترمیک، سروصدا و هم از نظر ظاهری با معماری ما ناسازگاری دارد. بنابراین در این مصوبات بخشی را به بایدها اختصاص دادیم و به تصویب رساندیم و به شهرداری نیز گفتیم که در این زمینه لایحه بدهد، شهرداری هم یک سری از استادان و کارشناسان را با هماهنگی ما انتخاب کرد که در شهرداری های مناطق مختلف به این موضوع رسیدگی کنند.

رییس شورای شهر تهران درباره مصوبات دوره چهارم شورای شهر تهران نیز بیان کرد: در دوره چهارم شورای شهر، کمیسیون معماری و شهرسازی را راه اندازی کردیم. در واقع کمیسیون عمران را دو قسمت کردیم و کمیسیون عمران شامل عمران و حمل و نقل شد و بخش معماری، شهرسازی و الحاقات آن را به کمیسیون معماری و شهرسازی منتقل کردیم.

مهدی چمران درباره ضمانت اجرایی این مصوبات نیز اظهار کرد: باید اجرا شود. هم اکنون ما اعلام کرده ایم که نماهای شهری باید مورد بررسی قرار گیرند و شهرداری هم در هر منطقه ای یک تیم متخصص از دانشگاهیان و شهرداری مناطق را قرار داده تا به موضوع نماهای شهری رسیدگی کنند و مانع ساخت و ساز نماهای ناسازگار با معماری ایرانی و اسلامی شوند.

رییس شورای شهر تهران در پاسخ به این که چه زمان می توان شاهد تغییرات اساسی در نماهای شهر تهران باشیم، پاسخ داد: این کارها فرهنگی است و فرهنگسازی هم زمان می برد. فرهنگ نه زود از بین می رود و نه زود می توان آن را ایجاد کرد. بایستی ابتدا این فرهنگ غلط را که در سالیان دراز در کشور ما ایجاد شده و غرب زدگی و انفعال را به دنبال داشته است، خنثی کنیم تا رفته رفته این تغییرات بوجود آید.

او همچنین به تأثیر رسانه ها و تبلیغات در آشفتگی های نماهای شهری هم اشاره کرد و متذکر شد: بخش مهمی از رسیدگی و ساماندهی این موضوع به رسانه ها و تبلیغات بازمی گردد. مثلاً ما در روزنامه ها تبلیغاتی می بینم که ساختمان ساخته ایم با نمای رومی، و مشکلات هم از همین جا شروع می شود، بنابراین باید با توجه به تأثیر رسانه، تبلیغات و امور فرهنگی در این زمینه تلاش کنیم تا ذائقه عمومی را در این راستا تغییر دهیم.

مهدی چمران در پایان درباره این موضوع که آیا در راستای ساماندهی نماهای شهری امکان تخریب برخی از ساختمان ها و نماهای ناهنجار وجود دارد یا خیر، گفت: نه، هیچ ساختمانی را نمی توان تخریب کرد.