به گزارش خبرنگار مهر، علی شمس از کارگردان‌ها و نمایشنامه نویسان جوان تئاتر ایران است که نمایشنامه‌هایی را برگرفته از شیوه‌های نمایش‌های سنتی نوشته و اجرا کرده است. «امینه»، «اگر شبی از شب‌های تهران مسافری»، «حیات النفوس» و «مخاطب خاص» از جمله آثاری هستند که علی شمس نگارش و کارگردانی آن‌ها را در جشنواره‌های تئاتری نظیر جشنواره آیینی و سنتی و همچنین مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برده است.



وی پیش از این نیز نمایشی را با عنوان «دال خوتای نامک» و با حضور بازیگران تئاتر ایتالیا تولید و در شهرهای مختلف نظیر رم و فلورانس روی صحنه برده است. «دال خوتای نامک» نیز برگرفته از شاهنامه فردوسی نگاشته شده بود و با استفاده از شیوه‌های اجرایی تعزیه شکل گرفته بود.



شمس در جدیدترین تجربه کارگردانی خود قرار است نمایش «قله جعبر» را با حضور بازیگران تئاتر ایتالیا روی صحنه ببرد. این اثر نمایشی قرار است در بخش بین‌الملل سی و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر روی صحنه برود.



قله جعبر نام مکانی تاریخی در کنار رود فرات است که در نزدیکی منطقه صفین واقع شده و جنگ میان امیرالمؤمنین با معاویه در این مکان تاریخی اتفاق افتاده است. در ابتدا نام این قله «دو سر» بود و وقتی جعبربن مالک از قوم بنی نمیر بر این مکان تاریخی تسلط پیدا کرد، نامش به قله جعبر تغییر کرد.



سی و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 1 تا 12 بهمن‌ماه با دبیری اردشیر صالح‌پور برگزار می‌شود.