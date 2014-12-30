جزئیات ثبت نام در چهل و دومین کنکور دستیاری/ نحوه نمره دهی آزمون

به گزارش خبرنگار مهر، لازم است داوطلبان جهت آغاز مراحل ثبت نام با مراجعه به سايت اينترنتی http://sanjeshp.ir نسبت به پرداخت اينترنتي مبلغ 575/000 ریال اقدام کرده و با دريافت کد پرداخت مراحل ثبت نام را آغاز کنند. مهلت ثبت نام از 8 تا 22 دی ماه 93 است.

شرايط لازم براي شرکت در آزمون پذيرش دستيار:

تایید صلاحيت عمومي طبق ضوابط شوراي عالی انقلاب فرهنگي.

داشتن مدرك يا گواهينامه فارغ التحصیلی در رشته دكتری پزشكي عمومي.

داشتن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافي براي آقايان

تبصره: كلمه معافي به مفهوم معافيت دايم است و داوطلبان داراي معافيت موقت پزشکی و یا كفالت با مسئولیت خود می توانند در آزمون پذيرش دستيار شركت کنند. در صورت فراخوانده شدن به انجام خدمت نظام وظيفه اين وزارتخانه هيچگونه تعهدی برای ترخیص آنان به عهده نخواهد داشت و طبق مقررات با این گونه افراد برخورد خواهد شد.

ارائه معافيت از خدمات قانوني و يا گواهی اتمام خدمات قانوني ( خدمت نظام وظیفه عمومی، خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان، پيام آوران بهداشت) تا تاریخ 31 شهریورماه 94 . به استثناء تبصره های مربوطه که در اطلاعیه درج شده است.

عدم اشتغال به تحصیل داوطلب در يكي از رشته هاي تخصصی پزشكي Ph.D یا كارشناسي ارشد و همچنين نداشتن مدرك تخصصی پزشكي بالینی.

نداشتن نقص عضو مؤثر حرفه اي برحسب رشته بر اساس پیوست اعلام شده.

در اين دوره محدوديت سني وجود ندارد اما شرکت به صورت آزمایشی مجاز نیست.

پذيرفته شدگان مرحله اصلي و جايگزين مرحله اول تکمیل ظرفيت مناطق محروم آزمون پذيرش دستيار تخصصی دوره چهل و یکم حتی در صورت عدم ثبت نام هم مجاز به شرکت در دوره چهل و دوم نیستند.

داوطلبان باید مدارک مورد نیاز را اسکن کرده و به صورت اینترنتی ارسال کنند.

چهل و دومین آزمون دستیاری پزشکی رأس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 10 اردیبهشت ماه 94 به طور همزمان در 19 دانشگاه علوم پزشكي برگزار می شود.

كارت ورود به جلسه آزمون در روزهاي دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه 7، 8 و 9 اردیبهشت ماه 94 از طريق سایت اينترنتي http://sanjeshp.ir در اختيار داوطلبان قرار گرفته و هر داوطلب موظف به پرینت كارت خود از روی سایت است.

كليد آزمون بعدازظهر روز شنبه 12 اردیبهشت ماه 94 بر روي سايت اينترنتي قرار خواهد گرفت.

نمره دهي آزمون:

تعداد سؤالات آزمون 200 سؤال تستی چهار گزينه اي است.

براي هر سؤال بايد تنها يك گزينه كه در ميان گزينه هاي ارایه شده بهترين پاسخ ممكن است انتخاب شود.

به هر سؤال با پاسخ صحيح 3 نمره مثبت و هر سؤال با پاسخ اشتباه يك نمره منفي تعلق می گیرد.

به سؤالات بدون پاسخ نمره اي تعلق نمي گيرد.

به هر سؤال كه بيش از يك گزينه پاسخ داده شده باشد يك نمره منفي تعلق می گیرد.

روش آزمون و نمره دهي براساس مقررات كلي آزمون ها است .

داوطلبان می توانند پس از اعلام كليد آزمون از تاریخ 12 تا 14 اردیبهشت ماه 94 نسبت به ارسال اعتراض به سئوالات آزمون مذكور منحصرا به صورت اینترنتی اقدام کنند.

پس از رسيدگي به اعتراضات واصله و رسیدگی به آن، كارنامه اولیه داوطلبان به همراه فرم انتخاب رشته در پایگاه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می شود و داوطلبانی که حداق نمره 150 از 600 را کسب کرده باشند واجد شرایط بوده و می توانند نسبت به انتخاب چند رشته از چند دانشگاه اقدام کنند.

در این دوره رشته های ارتوپدي، جراحي كليه و مجاری ادراري تناسلي، بيماريهاي مغز و اعصاب، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي عفوني و گرمسیری، بيماريهاي قلب و عروق، كودكان، بيهوشي، پزشكي اجتماعي، پزشكي هسته ای ، آسيب شناسي، پوست، طب فيزيكي و توانبخشی، جراحي عمومي، جراحي مغز و اعصاب، چشم پزشكي، پرتودرماني، راديولوژي، روانپزشكي، زنان و زايمان، گوش و گلو و بيني و جراحي سروگردن، پزشكي قانوني، طب كار، طب اورژانس، پزشكي ورزشي، طب هوا و فضا و زير سطحي، طب سالمندان پذیرش دستیار دارند.