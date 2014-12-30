به گزارش خبرنگار مهر، استعفای حسین طاهری مدیرکل هنرهای نمایشی در آستانه برگزاری سی و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و در فصل پایانی تئاتر ایران در سال 93، تئاتر رسمی کشور را وارد برهه جدیدی کرد. این مهم که اداره‌کل هنرهای نمایشی از این پس باید چه روندی را پیش بگیرد و مدیری که در اتاق مدیریت تئاتر ایران می‌نشیند، باید چه چشم‌انداز و برنامه‌هایی داشته باشد، باید مورد توجه تصمیم گیرندگان امر قرار گیرد.



در این بین هنرمندان و چهره‌های با سابقه و دغدغه‌مند تئاتر نگاه و پیشنهادهای مختلفی دارند که تجمیع این نگاه‌ها می‌تواند نقطه مشترکی برای بهبود روند مدیریت تئاتر در ایران باشد.



مرضیه برومند که از چهره‌های شناخته شده تئاتر ایران است و جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک با حضور او به عنوان دبیر، دوره‌ای متفاوت را حداقل طی یک دهه گذشته تئاتر ایران تجربه کرد، درباره تغییر و تحولات رخ داده در اداره‌کل هنرهای نمایشی به خبرنگار مهر گفت: من دوره‌ای درگیر جشنواره تئاتر عروسکی شدم و همچنان ارتباطم را با هنرمندان تئاتر عروسکی حفظ کرده‌ام و زیاد وارد مسائل تئاتر نمی‌شوم اما معتقدم که مدیرکل هنرهای نمایشی باید خیلی زودتر از اینها تغییر می‌کرد. همه می‌دانستند که باید این اتفاق زودتر رخ می‌داد.



وی تأکید کرد: دوره‌ها و عمرها می‌گذرند و ما ارزش وقت و زمان را در تئاتر نمی‌دانیم. همزمان با آماده شدن برای برگزاری جشنواره تئاتر فجر، تعمیرات مجموعه تئاتر شهر آغاز می‌شود و مدیرکل هنرهای نمایشی تغییر می‌کند و اداره‌کل با سرپرست به فعالیت خود ادامه می‌دهد. باید تحول اساسی در مدیریت تئاتر رخ دهد و تئاتر باید برنامه داشته باشد. متأسفانه تئاتر برنامه ندارد و زیرساخت‌ها و منابع آن ناقص هستند و تئاتر ما به سمت تئاتر بی‌چیز و کارگاهی در حرکت است.



این بازیگر و کارگردان با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون با بیان اینکه نمی‌دانم اگر سازمان تئاتر تشکیل شود در تئاتر ثبات ایجاد می‌شود یا نه، اظهار کرد: سیاست در ثبات داشتن یا نداشتن تئاتر تأثیرگذار است زیرا با تغییر دولت‌ها، مدیریت‌های تئاتری نیز تغییر می‌کنند. برنامه‌ریزی نیازمند زمان است و باید در درازمدت این کار انجام شود.



برومند درباره دیگر دلایل نبود شرایط و روند مناسب در تئاتر ایران تصریح کرد: متأسفانه بزرگان تئاتر امروز ما، دچار مشکلات و بدبینی نسبت به هم و رقابت ناسالم با یکدیگر شده‌اند. خانه تئاتر هم به عنوان یک صنف حرکتی نمی‌کند، راکد و غیر پویا است و تنها هنرمندان را بیمه کرده است.



دبیر شانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران مبارک با اشاره به اینکه در زمان دبیری جشنواره بدون هیچ ارتباطی با اداره‌کل هنرهای نمایشی فعالیت می‌کرده، معتقد است اگر قرار بود وارد بوروکراسی اداری اداره‌کل هنرهای نمایشی می‌شد فعالیت‌هایش به نتیجه مطلوب نمی‌رسید.



وی درباره اینکه آیا مدیرکل هنرهای نمایشی باید تئاتری باشد یا نه، یادآور شد: مدیرکل هنرهای نمایشی باید در عین حال که مدیریت می‌داند اهل فرهنگ باشد. اهل فرهنگ بودن الزاما به معنی تئاتری بودن مدیرکل نیست. مهم این است که مدیرکل هنرهای نمایشی اهمیت فرهنگ را بداند و تعریفی که از فرهنگ دارد با تعریف خانواده فرهنگ متناسب باشد.



برومند تأکید کرد: مدیریت فرهنگی ما ضعیف است و چند نفری که به عنوان مدیران فرهنگی موفق رشد کردند نیز به دلیل انگ‌هایی که به آن‌ها زده می‌شود، نمی‌توانند به راحتی فعالیت کنند. در سابقه مدیرانی چون بهروز غریب‌پور و حسین پاکدل مدیریت موفق فرهنگی وجود دارد و روی آن‌ها سرمایه گذاری شده بود تا به این موفقیت‌ها رسیدند ولی حالا به راحتی نمی‌توانند فعالیت کنند.



این کارگردان تئاتر با بیان اینکه هنرمندان تئاتر نیز باید واقع بین باشند، توضیح داد: هر دولت و هر مدیر دولتی هم برای خود برنامه‌ و نگاهی دارد و هنرمندان و مسئولان باید در خصوص این برنامه‌ها به توافق برسند. همه چیز ما سیاسی شده است. موضوعات بسیاری هستند که ربطی به سیاست ندارند و به انسان می‌پردازند و ما باید درباره آن‌ها حرف بزنیم و آن‌ها را اجرا کنیم.