ارائه ترجمه دو جلدی جدید از «بینوایان» در بازار نشر

به گزارش خبرنگار مهر، این ترجمه که اخیرا به چاپ رسیده، یک مجموعه 2 جلدی است و بازگردانی آن نیز، به طور مشترک به عهده نسرین تولایی و ناهید ملکوتی بوده است. متن ترجمه نیز توسط فرید مرادی ویراستاری شده است.

رمان «بینوایان» اثر ویکتور هوگو نویسنده رمانتیک اهل فرانسه است که اولین بار در سال 1862 به چاپ رسید. با اقتباس از این رمان، فیلم‌های سینمایی و سریال‌‌های مختلفی ساخته شده است. در داستان این رمان، دختری به نام کوزت تحت حمایت یک محکوم آزادشده از زندان به نام ژان وال‌ژان یعنی شخصیت اصلی اثر در می‌آید. ژان وال ژان در مقطعی به عنوان شهردار پاریس منصوب می‌شود. حوادث این رمان در بستر زمانی قرن نوزدهم و حوادث انقلاب کبیر فرانسه جریان دارد.

«بینوایان» چند بخش مختلف دارد که هر بخش درباره یکی از شخصیت‌های رمان است. ژان وال‌ژان شخصیت محوری این داستان در ابتدا در مقام یک محکوم آزاده شده از زندان قرار دارد و سپس با تحولی که در شخصیت‌اش رخ می‌دهد، به مردی دیگر تبدیل می‌شود. این رمان به عنوان یکی از آثار مهم ادبیات کلاسیک معرفی می‌شود.

ترجمه 2 جلدی و جدید بینوایان، به تازگی با شمارگان هزار و 100 نسخه و حجمی بالغ بر هزار و 808 صفحه وارد بازار نشر شده است.