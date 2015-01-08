به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع آمریکا آمارهای مربوط به حملات هوایی ائتلاف ضدداعش در عراق و سوریه را منتشر کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از پنتاگون گزارش داد در جریان حملات هوایی ارتش آمریکا به مواضع داعش در این دو کشور حدود 5 هزار بمب استفاده شده است.

بر این اساس ائتلاف ضدداعش به رهبری آمریکا تا پایان سال 2014 هزار و 676 حمله هوایی در عراق و سوریه ترتیب داده که طی آنها بیش از 3 هزار موضع متعلق به تروریست ها هدف قرار گرفته است. در این حملات همچنین 58 تانک، بیش از 900 خودرو، 52 پناهگاه زیرزمینی و 670 سنگر داعش منهدم شده است.

در حالی که حملات هوایی مذکور موجب ویرانی دست کم هزار خانه در مناطق مسکونی تحت کنترل داعش شده است، مقامات آمریکایی هیچ اشاره ای به شمار کشته شدگان غیرنظامی این حملات نمی کنند.

گفتنی است حملات هوایی مذکور از هشتم آگوست در عراق و از بیست و سوم سپتامبر در سوریه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.