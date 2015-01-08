۲۳۶ پرونده موقوفه خواری تشکیل شد/ ثبت ۱۳۴ وقف در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده عصر پنجشنبه در حاشیه نشست با فرماندار شهرستان افزود: بیشتر این پرونده ها به نفع اداره اوقاف رای داده شده است که اغلب آنها نیز اجرا شده اند.

وی تعداد موقوفات را ۱۳ هزار فقره بیان کرد و گفت: بیش از ۱۶۰ هزار رقبه داریم و باید از ظرفیت های وقف بیشتر استفاده شود زیرا به دلیل اهمیت بالایی که دارد باید در بین مردم بیشتر تبیین شود.

وی تصریح کرد: از روحانیون، مسئولان، اصحاب رسانه می خواهیم تا در حوزه ترویج فرهنگ وقف و ظرفیت های آن برای حل مشکلات جامعه اطلاع رسانی کامل تری داشته باشد.

حجت الاسلام علیزاده بیان داشت: همچنین امیدواریم دستگاه های اجرایی نیز در پرداخت وقفیات خود تعجیل کنند.

علیزاده ازفرمانداران، شهرداران و دهیاران خواست تا در هنگام خدمات رسانی برای صدور پروانه و صدور مجوز ساختمانی از اوقاف استعلام بگیرند تا ازاین طریق حق و حقوق اوقاف پرداخت شود.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران گفت: امسال ۱۳۴ وقف در استان مازندران ثبت شده است، درحالیکه سال گذشته ۶۴ مورد وقف ثبت شده بود که امسال رشد ۱۰۰ درصدی داشتیم.

وی همچنین در خصوص مطالبات اوقاف از دستگاه های حقوقی عنوان کرد: طی تعاملات و جلساتی که در شورای حفظ بیت المال داشتیم مقرر شد تا قبل از پایان سال دستگاه های حقوقی نسبت به بدهکاری خود به اداره اوقاف اقدام کنند.