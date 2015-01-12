راهیابی یک فیلم و نمایش از مازندران به دو جشنواره بین المللی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی معصومی گرجی صبح دوشنبه در حاشیه نشست با کارشناسان فرهنگی این مرکز گفت: فیلم مستند «گاهی برای ماندن باید رفت» به کارگردانی علی معصومی و به تهیه کنندگی حوزه هنری استان مازندران به بخش بین المللی جشنواره فیلم وارش راه یافت.

وی در ادامه گفت: این فیلم با موضوع روستای شهید آباد واقع در استان مازندران و در شهرستان بهشهر است که در سال ۱۳۹۳ با حضور خانواده های شهدای این روستا تولید گردید.

وی یادآور شد: مستند «گاهی برای ماندن باید رفت»، در ویژه برنامه «اینجا شهید آباد است» با حضور اهالی روستای شهید آباد در مهر ماه سال جاری رونمایی شد.

معصومی در پایان اظهار امیدواری کرد که آثار و تولیدات فاخری که با موضع شهید اباد در سال ۱۳۹۳ با تمرکز و تاکید حوزه هنری استان مازندران به جامعه عرضه می شوند، بتوانند در رشته ها و گرایش های مختلف هنری بدرخشند.

همچنین یاسر محمودی کارشناس هنرهای نمایشی حوزه هنری مازندران نیز از راهیابی نمایش «واپسین رقص برگ با باد» به نویسندگی سینا دلشادی و امیر زاوش و به کارگردانی بهمن پارسا آرا به سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر خبر داد.

وی گفت: در پایان اختتامیه جشنواره سراسری تئاتر بسیج بنا به رای هیئت داوران نمایش «واپسین رقص برگ با باد» نوشته سینا دلشادی و امیر زاوش و به کارگردانی بهمن پارسا آرا به سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت.

وی در ادامه گفت: این نمایش توانست در بخش نویسندگی جایزه سوم را به خود اختصاص دهد و همچنین نمایش «رنجنامه ننه مونس» به نویسندگی سینا دلشادی و کارگردانی مونا کیانی نژاد که از خراسان جنوبی در بخش عروسکی جشنواره سراسری بسیج شرکت کرده بود به عنوان کار اول این بخش معرفی شد.