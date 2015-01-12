سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: عصر روز گذشته آتش نشانی چهاردانگه از ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران برای مهار آتش‌سوزی در یک کارگاه رنگرزی مبلمان درخواست کمک کردند که بلافاصله ۴ ایستگاه آتش‌نشانی به همراه خودروهای تنفسی عازم محل حادثه در بزرگراه آزادگان شهرک علی‌آباد قاجار شدند.

وی ادامه داد: آتش‌سوزی در زیرزمینی به وسعت ۱۰۰ متر مربع که یک کارگاه مبل سازی و رنگرزی بود رخ داده که محل کاملا شعله ور و دو کارگر نیز در کارگاه محبوس شده بودند.

ملکی افزود: آتش‌نشانان پس از ایمن سازی محل از چند جهت وارد عملیات شدند و همزمان با خاموش کردن آتش، عملیات جستجو برای یافتن دو کارگر نیز آغاز شد که در لحظات اولیه یک کارگر را از میان شعله‌های آتش نجات دادند که به علت مصدومیت تحویل عوامل اورژانس شد و نفر دوم نیز دقایقی پس از جستجو پیدا و تحویل عوامل اورژانس شد که متاسفانه به علت دود زدگی و سوختگی مرگ تایید شد.



کارگران هر دو ایرانی و ۲۲ ساله بودند و آتش‌نشانان پس از تخلیه دود محل را برای بررسی علت حادثه تحویل آتش‌نشانان چهار دانگه دادند و عملیات در ساعت ۱۸:۵۵ دقیقه به پایان رسید.