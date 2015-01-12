داعش با هدف تخریب چهره اسلام در جهان ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه جوانان آستان قدس رضوی، شیخ حسان عبدالله در نشست «بزم اندیشه» موسسه جوانان آستان قدس رضوی که با حضور نخبگان و فعالان فرهنگی شهر مشهد برگزار شد، گفت: داعش دشمن اول خود را شیعه معرفی کرده و با اسرائیل هیچ دشمنی ندارند.

وی عنوان کرد: داعش نه تنها با شیعیان بلکه با شیعیان و اهل سنت جنگ دارد و همان چیزی را که اسرائیل دیکته می‌کند، انجام می‌دهد.

داعش ساخته شده تا اسلام را تخریب کند

رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمین لبنان گفت: مسئله داعش یک مسئله مذهبی نیست بلکه سیاسی است. اساساً داعش با اسلام ارتباطی ندارد و ساخته شده تا اسلام را تخریب کند.

وی تأکید کرد: داعش با حمایت رژیم صهیونیستی قصد ایجاد تفرقه در جهان اسلام و تخریب چهره اسلام دارد تا اسلام را چهره‌ای خشن در دنیا معرفی کند.

شیخ حسان عبدالله اذعان داشت: حکومت و رسالت دو طرح اساسی برای اسلام است. در سیره اهل‌بیت(ع) تشکیل حکومت ملاک نبوده بلکه برقراری عدالت و حرکت به سوی معنویت محور بوده است.

رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمین لبنان در بخش دیگری از سخنانش گفت: به فضل خداوند و رهبری امام راحل توانستیم آرمان اصلی خود مبنی بر تشکیل حکومت اسلامی و از بین رفتن ارتش شکست ناپذیر صهیونیست را محقق کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تجربه شکست دادن اسرائیل توسط حزب الله لبنان به تمام کشورهای عربی صادر شد و مردم فهمیدند که با وجود امکانات کم دفاعی می توان حکومت‌های بزرگ را شکست داد.

شیخ حسان عبدالله تصریح کرد: ایستادگی حزب الله لبنان و شکست صهیونست باعث شد تا برخی از پادشاهان و سران حکومت‌ها احساس خطر کنند.

برنامه‌ریزی برای پیروزی در برابر مقاومت

وی اظهار داشت: رژیم صهیونسیتی پس از شکست از لبنان جلسه‌ای را با حضور متفکران سیاسی و اجتماعی تشکیل و علل شکست، برای پیروزی در برابر مقاومت را مورد تحلیل و بررسی قرار دادد که این جلسات هر ساله و به صورت متداوم با همین مضمون برگزار می‌شود.

رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمین لبنان تصریح کرد: کشور‌های اسلامی باید از این حرکت دشمن که با عنوان همایش هرتزل که با هدف بررسی شرایط و همفکری برای پیروزی در برابر مقاومت برگزار می‌شود الگو گرفته و همایش‌هایی را برای برقراری وحدت در جهان اسلام تشکیل دهند.

به گفته شیخ حسان عبدالله موضوع مورد توجه رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۰ ریشه‌کن کردن مقاومت لبنان است و آنها تلاش می‌کنند تا با هماهنگ کردن دنیا و بعضی از کشور‌های عربی، مانع شکل‌گیری وحدت شیعه و سنی شده و با نابودی تشیع، مقاومت لبنان را از بین ببرند.

وی گفت: در سال ۲۰۰۶ و در جنگ ۳۳ روزه بین لبنان و رژیم صهیونیستی، اسرائیل به گمان خود می‌خواست تا در کمتر از ۱۰ روز جنگ را به نفع خود تمام کند.

آمادگی مقاومت در برابر رژیم صهیونیست

وی ادامه داد: اسرائیل قرار بود این جنگ را در زمان دیگری آغاز کند اما ناخواسته با لبنان وارد جنگ شد که با آمادگی مقاومت برخورد کرد و در این جنگ شکست خورد.

رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمین لبنان خاطرنشان کرد: در آن زمان پس از گذشت ۱۰ روز حزب الله لبنان پیشرفت‌های قابل توجه‌ای کرد و مقاومت توانست در عملیاتی، ناوچه موشک انداز اسرائیل را با موشک‌های ساخت ایران مورد اصابت قرار دهد.

شیخ حسان عبدالله بیان کرد: زمانی که رژیم صهیونیستی با پیشرفت مقاومت لبنان مواجه شد در سی و یکمین رو از جنگ طرح حمله زمینی توسط سربازان را شروع کرد. اسرائیل با فراخواندن تمام فرماندهان خود و تشکیل لشگر آهنین خواست تا شکست‌های گذشته را جبران کند.

اسرائیل از خانه عنکبوت سُست‌تر است

وی با استناد به یکی از سخنان سید حسن نصرالله مبنی بر اینکه ارتش اسرائیل از خانه عنکبوت سُست‌تر است، اظهار داشت: احساس خطر رژیم صهیونیستی از اصابت‌های موشک‌های مقاومت به تاسیسات هسته‌ای سبب عملیات‌های عجولانه اسرائیل و شکست آنها شد.

راهبرد اساسی اسرائیل؛ ایجاد تفرقه بین مسلمانان

وی در ارتباط با اقدامات اسرائیل پس از جنگ ۳۳ روزه، اظهار داشت: متفکران رژیم صهیونیستی با بیان اینکه اسرائیل برای حفظ خود و برقراری سرزمین نیل تا فرات راهی جز ایجاد تفرقه بین مسلمین ندارد دست به ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی زدند.

وی افزود: آنها برنامه‌ریزی کردند تا با نامیدن مسلمان صفوی و مسلمانان عثمانی بین شیعه و سنی و در کل بین تمام مسلمانان جهان اختلاف ایجاد کنند و تلاش کردند به واسطه گروه‌های داعش و تکفیری به این اختلاف‌ها دامن بزنند.