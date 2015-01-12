شمار کشته ها در شرق اوکراین به ۴۸۰۸ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، بر اساس اعلام سازمان ملل در نتیجه درگیری های شرق اوکراین یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مجبور به ترک خانه های خود شده اند.

بر همین اساس فقط از تاریخ ۲۷ دسامبر تا ۹ ژانویه ۵۹۳ هزار و ۶۲۲ نفر از ساکنان شرق اوکراین بواسطه درگیری ها مجبور به مهاجرت به کشورهای همسایه شده اند.

بر اساس اعلام سازمان ملل پیش بینی می شود که دست کم یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در مناطق شرق اوکراین نیازمند دریافت کمک های فوری هستند.

مناطق شرق اوکراین از سال گذشته و پس از اعلام استقلال کریمه و پیوستن آن به روسیه، خواستار برگزاری هه پرسی استقلال و جدا شدن از اوکراین شدند که همین امر موجب اعزام ارتش به مناطق شرقی و درگیری میان نیروهای دولتی و جدائی طلبان شد. کشورهای غربی روسیه را متهم به حمایت از جدایی طلبان اوکراین می کنند و به همین بهانه تحریم هایی را علیه مسکو اعمال کرده اند.