كمك مشترك كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل و ايران به زلزله زدگان پاكستان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل، كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با همكاري دولت جمهوري اسلامي ايران كارواني متشكل از 5 كاميون ايراني حامل 62 تن كالاي امدادي اضطراري را جهت كمك به زلزله زدگان پاكستان ارسال كردند. 5 كاميون مذكور هم اكنون انبار كرمانشاه را ترك نموده تا كالاهاي امدادي مذكور را سريعا به زلزله زدگان آن كشور برسانند.

مسئولين ايراني و كميسارياي ايران جهت تسهيل ارسال سريع اقلام امدادي براي كمك به قربانيان زلزله ويرانگر كشور همسايه پاكستان بسيج شده اند.

همزمان با افزايش شديد تلفات روزمره زلزله مخرب پاكستان و نياز فوري به كمك رساني براي قربانيان زلزله هفته گذشته اين كشور كميساريا بلافاصله عمليات اضطراري منطقه اي خود به منظور تامين اقلام امدادي مورد نياز زلزله زدگان به سريع ترين روش ممكن را آغاز نمود.

به گزارش مهر، كميساريا علاوه بر كمك رساني از طريق خطوط هوايي بين المللي كه از طريق تركيه انجام پذيرفت، در حال حاضر نيز مشغول انتقال تمام اقلام امدادي موجود در انبارهاي سراسر جهان خود به پاكستان مي باشد. تصميم اخير توسط آنتونيو گوترس كميسر عالي ملل متحد در امور پناهندگان، اتخاذ گرديد، زيرا كالاهاي ذخيره شده در انبارهاي منطقه جهت رسيدگي به نيازهاي بسيار زياد زلزله زدگان مكفي نبود.

با شركت در اين تلاش جمعي، كميسارياي ايران ضمن همكاري نزديك با دولت جمهوري اسلامي ايران اينك جهت ارسال فوري 62 تن اقلام غير غذايي ضروري از انبار خود در كرمانشاه براي امداد رساني به پناهندگان افغاني و پاكستاني هايي كه به دليل اين فاجعه در وضعت اسف باري به سر مي برند، بسيج شده اند.

تيم كميساريا در پاكستان در حال حاضر مشغول ارزيابي شرايط پناهندگان افغاني و كمك به آنها در مناطق زلزله زده بويژه در نقاط پر جمعيت در استانهاي مرز شمال غربي مي باشد. اقلام امدادي ارسالي از طريق همكاري ميان دولت ايران، كميساريا و جمعيت هلال احمر مورد استفاده پناهندگان و پاكستاني هايي كه به دليل فاجعه اخير آواره و بي خانمان شده اند، قرار خواهد گرفت.



شايان ذكر است در زمين لرزه ويرانگر اخير در شمال پاكستان بيش از 55 هزار تن كشته و بيش از 70 هزار تن ديگر زخمي و حدود سه ميليون تن بي خانمان شدند.