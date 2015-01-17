اهانت به پیامبر اکرم (ص) ارتباطی به آزادی بیان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، حیدر العبادی نخست وزیر عراق شب گذشته در بیانیه ای هتاکی نشریه فرانسوی شارلی ابدو به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: این هتک حرمت ارتباطی به آزادی بیان ندارد زیرا این آزادی به معنی توهین به دیگران و اعتقاداتشان نیست.

در ادامه بیانیه گفته شده است: اهانت به پیامبر اکرم (ص) به خونریزی و حمله به حرمت ها منجر خواهد شد و این امر در نهایت تروریسم در فضایی توام با رعب و وحشت را در پی خواهد داشت.

در بخش دیگر این بیانیه مطبوعاتی آمده است: عراق بیش از هر کشور دیگری از تروریسم رنج می برد و وارد جنگی علیه گروه های تروریستی شده است که هیچ ارتباطی به اسلام ندارد. تروریسمی که ما به آن و افکار انحرافی اش هشدار دادیم اکنون در عراق، فرانسه و دیگر کشورها در جریان است.

حیدر العبادی خاطرنشان کرد که هدف از هتاکی به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) آسیب رساندن به چهره اسلام است و ما از همه می خواهیم مانع اقداماتی شوند که به تفرقه و دشمنی میان ملت ها منجر خواهد شد.