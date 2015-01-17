حسن جودکی درباره وضعیت پیش‌فروش بلیت آثار حاضر در سی و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: از ظهر روز یکشنبه 27 دی‌ماه پیش‌فروش بلیت آثار حاضر در سی و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر آغاز می‌شود و علاقه‌مندان به خرید بلیت آثار جشنواره می‌توانند از طریق سامانه اینترنتی «ایران‌کنسرت»، بلیت‌ آثار مدنظرشان را خریداری کنند.



وی درباره امکان فروش روزانه بلیت‌ها از طریق گیشه فروش بلیت سالن‌های میزبان آثار جشنواره سی و سوم، تأکید کرد: هیچ ظرفیتی برای فروش روزانه بلیت آثار جشنواره از طریق گیشه فروش بلیت سالن‌های نمایشی میزبان، وجود ندارد و فروش کل ظرفیت بلیت‌های جشنواره از طریق اینترنت و سامانه معرفی شده، انجام می‌شود. البته در روز اجرای آثار نیز سامانه فروش باز خواهد بود.



مدیر سامانه فروش بلیت سی و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر درباره بهای بلیت سالن‌های میزبان آثار این دوره از جشنواره، توضیح داد: بهای بلیت سالن‌های اصلی مجموعه تئاتر شهر، ناظرزاده کرمانی و سمندریان تماشاخانه ایرانشهر 20 هزار تومان در نظر گرفته شده است. بهای بلیت سالن‌های چهارسوی مجموعه تئاتر شهر و تالار حافظ بنیاد رودکی 15 هزار تومان تعیین شده و بهای بلیت تماشاخانه سنگلج، تالار هنر، سالن باران، تماشاخانه مهر و سالن انتظامی خانه هنرمندان نیز 10 هزار تومان است.



تخفیف دانشجویی برای خرید بلیت آثار جشنواره تئاتر فجر در نظر گرفته می‌شود



همچنین محمد دشت‌گلی مشاور عالی دبیر سی و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نیز درباره در نظر گرفتن تخفیف دانشجویی در خرید بلیت آثار این دوره از جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر، تأکید کرد: قطعا در این دوره از جشنواره نیز تخفیف دانشجویی برای فروش بلیت آثار سی و سومین جشنواره تئاتر فجر در نظر گرفته می‌شود. مطمئنا باید این اتفاق بیفتد چون دانشجویان تئاتر به عنوان نیروهای جوانی که در این عرصه حضور خواهند داشت، حق بهره‌مندی از تخفیف در خرید بلیت آثار جشنواره را دارند.



وی درباره درصد تخفیف دانشجویی افزود: تا قبل از آغاز پیش‌فروش اینترنتی بلیت آثار جشنواره، درصد تخفیف دانشجویی برای خرید بلیت سی و سومین جشنواره تئاتر فجر تعیین و اعلام می‌شود.



علاقه‌مندان به خرید بلیت آثار سی و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر می‌توانند از طریق سامانه فروش بلیت «ایران‌کنسرت» به نشانی اینترنتی www.iranconcert.com و www.iranconcert.ir، بلیت آثار مدنظر خود را خریداری کنند.



سی و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با دبیری اردشیر صالح‌پور از 1 تا 12 بهمن‌ماه برگزار می‌شود.