پوستر جدید تئاتر فجر مشخص شد/ انتخاب توسط هیأتی 5 نفره

اردشیر صالح‌پور درباره سرانجام فراخوان اعلام شده برای انتخاب پوستر جدید سی و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: با پایان مهلت فراخوان اعلام شده طرح‌های مختلفی از سوی هنرمندان علاقه‌مند به طراحی پوستر تئاتر فجر به دبیرخانه ارسال شد و از میان آثاری که به دست ما رسید، پوستر سی و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر انتخاب شد.



وی درباره چگونگی انتخاب پوستر جدید جشنواره سی و سوم تئاتر فجر، توضیح: پوسترهای پیشنهاد شده توسط یک هیأت 5 نفره متشکل از آقایان قباد شیوا، ابراهیم حقیقی، محیط طباطبایی، ابراهیم حسینی مسئول بخش پوستر جشنواره تئاتر فجر و امیر اسمی رئیس انجمن طراحان پوستر خانه تئاتر بررسی شدند و با آرایی که به هر کدام از این آثار داده شد، پوستر جشنواره سی و سوم تئاتر فجر انتخاب شد.



دبیر سی و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تأکید کرد: پیش از این آقایان شیوا، حقیقی و طباطبایی برای انتخاب پوستر جدید تئاتر فجر معرفی شده بودند و خواستیم تا انتخاب پوستر هم به صورت حقیقی و هم به صورت حقوقی انجام شود به همین دلیل مسئول بخش پوستر جشنواره و رئیس انجمن طراحان پوستر خانه تئاتر نیز به هیأت انتخاب پوستر جشنواره سی و سوم اضافه شدند.



صالح‌پور با اشاره به اینکه پوستر سی و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر طی یک روز آینده معرفی می‌شود، تصریح کرد: من در رأی گیری برای پوستر جدید شرکت نکردم و آرای هیأت 5 نفره تعیین شده، پوستر جدید را مشخص کرد.



پیش از این پوستر سی و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با طراحی یارتا یاران با انتقادهایی مواجه شد و اردشیر صالح‌پور دبیر جشنواره با اعلام فراخوانی برای طراحی پوستر جشنواره، از هنرمندان و طراحان علاقه‌مند خواستار پیشنهاد طرح‌های جدید شد. مهلت این فراخوان یک هفته و تا 25 دی‌ماه بود.



سی و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 1 تا 12 بهمن‌ماه برگزار می‌شود.