هفت باب کتابخانه روستایی ایام دهه فجر در همدان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، ارشاد استعدادی پیش از ظهر دوشنبه در شورای اداری اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان با بیان اینکه این استان در حال حاضر دارای ۹۳ باب کتابخانه است، بیان داشت: با توجه به فرا رسیدن ایام دهه فجر هفت کتابخانه روستایی در شهرستان های اسد آباد، ملایر، فامنین و رزن افتتاح می شود و تعداد کتابخانه های استان همدان به ۱۰۰ می رسد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان همدان ابراز داشت: یکی از برنامه های اداره کتابخانه ها ساخت کتابخانه در مناطق روستایی بوده و در حال حاضر از ۱۲۵ روستای بالای هزار و ۵۰۰ خانوار ۲۸ روستا دارای کتابخانه و مابقی فاقد کتابخانه هستند.

استعدادی افتتاح کتابخانه‌های روستایی را یک حرکت جهادی در سال فرهنگ و اقتصاد دانست و اظهار داشت: کتابخانه های روستایی که به عنوان پایگاه های فرهنگی در روستاها خدمات رسانی می کنند، با همت و پیگیری ویژه روسای ادارات کتابخانه ها و حمایت های ویژه مسئولان استانی، شهرستانی و روستاها انجام می شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان افتتاح کتابخانه در روستاها را از سیاست‌های اصلی نهاد عنوان کردوافزود: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور شرایطی را فراهم آورده تا فرصت استفاده عموم مردم در مناطق محروم و روستاها از کتاب و کتابخانه به راحتی فراهم آید و در همین راستا با استخدام یک نفر کتابدار از همان بخش به اشتغال زایی جوانان نیز کمک کرده باشد.

استعدادی با اشاره به اینکه با افتتاح هفت کتابخانه روستایی در ایام دهه فجر تعداد آنها به ۳۵ کتابخانه می رسد، ادامه داد: با اقدامات انجام شده توسط این اداره کل و حمایت های صورت گرفته توسط مسئولان شاهد شتاب خوبی در افتتاح کتابخانه های روستایی در سطح استان بوده‌ایم و امیدواریم در آینده نه چندان دور همه روستاهای بالای ۱۵۰۰ نفر جمعیت استان صاحب کتابخانه شوند.

وی مجموع عملکرد ادارات شهرستان‌ها را در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری، مثبت ارزیابی کرد و بیان داشت: در حوزه فرهنگی در سال گذشته ۴۱ نقد کتاب داشتیم که این تعداد در ۹ ماه ابتدایی سال جاری به ۱۱۳ نقد رسیده است.

ارشاد استعدادی افزود: تعداد مسابقات آنلاین کتابخوانی برگزار شده در سال گذشته ۱۲ مورد بوده که در ۹ ماه امسال به ۳۶ مورد رسیده و تعداد اعضای عضو شبکه کتابخوانان حرفه ای از هفت هزار و ۹۲۳ نفر به ۱۰ هزار و ۳۰۰ نفر ارتقا یافته است.