  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۱۷

آتش‌سوزی رستوران در خیابان ولیعصر

آتش‌سوزی رستوران در خیابان ولیعصر

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از آتش سوزی یک رستوران در خیابان ولیعصر خبر داد.

سید جلال ملکی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۲:۰۲ دقیقه بامداد امروز ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران از حریق یک رستوران در خیابان ولیعصر روبروی خیابان جام جم مطلع شد و بلافاصله سه ایستگاه آتش نشانی به همراه نردبان و خودرو تنفسی عازم محل حادثه شدند.

ملکی ادامه داد: محل آتش سوزی یک ساختمان دو طبقه بود که در طبقه‌ دوم در قسمت آشپزخانه رستوران آتش سوزی رخ داده و محل کاملاً شعله ور و آتش از طریق داکت‌ها به پشت بام نیز که به مساحت ۴۰۰ متر بود و مملو از ضایعات (میز و صندلی ) سرایت کرده بود.

وی اظهار داشت: آتش نشانان بلافاصله  وارد عملیات شدند و پس از دو ساعت تلاش موفق شدند آتش سوزی را مهار کنند و در ساعت ۴:۲۷ دقیقه عملیات به پایان رسید.

سخنگوی سازمان آتش نشانی خاطر نشان کرد:خوشبختانه کارگران رستوران دچار مصدومیت نشدند اما یک تن از آتش نشانان مصدوم و توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد.

 علت حادثه توسط کارشناسان آتش نشانی در دست بررسی است .

 

کد مطلب 2467915

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها