سید جلال ملکی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۲:۰۲ دقیقه بامداد امروز ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران از حریق یک رستوران در خیابان ولیعصر روبروی خیابان جام جم مطلع شد و بلافاصله سه ایستگاه آتش نشانی به همراه نردبان و خودرو تنفسی عازم محل حادثه شدند.



ملکی ادامه داد: محل آتش سوزی یک ساختمان دو طبقه بود که در طبقه‌ دوم در قسمت آشپزخانه رستوران آتش سوزی رخ داده و محل کاملاً شعله ور و آتش از طریق داکت‌ها به پشت بام نیز که به مساحت ۴۰۰ متر بود و مملو از ضایعات (میز و صندلی ) سرایت کرده بود.



وی اظهار داشت: آتش نشانان بلافاصله وارد عملیات شدند و پس از دو ساعت تلاش موفق شدند آتش سوزی را مهار کنند و در ساعت ۴:۲۷ دقیقه عملیات به پایان رسید.



سخنگوی سازمان آتش نشانی خاطر نشان کرد:خوشبختانه کارگران رستوران دچار مصدومیت نشدند اما یک تن از آتش نشانان مصدوم و توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد.



علت حادثه توسط کارشناسان آتش نشانی در دست بررسی است .