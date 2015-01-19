فیسبوک اینترنت و فیلترینگ در دهمین «مصیر»

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی «مصیر» در ادامه برنامه قبل خود که با عنوان تکنولوژیهای نوین از جمله وایبر، واتس آپ و... روی آنتن رفته بود، در دهمین قسمت خود به موضوع «فیس بوک و فیلترینگ» میپردازد.
در دهمین قسمت از این برنامه تلویزیونی که دوشنبه شب 28 دی ماه جاری ساعت 23:15 روی آنتن شبکه یک سیما میرود، کارشناسان مختلف فضای مجازی حضور دارند و این موضوع از زوایای مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
«مصیر» برنامهای با موضوع اجتماعی است که دوشنبه شبها ساعت 23:15 به صورت زنده از شبکه یک سیما پخش میشود.
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