علمای سنی و شیعه کردستان اهانت به پیامبر را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه و طی مراسمی با حضور جمعی از علمای سنی و شیعه کردستانی اهانت رسانه های غربی به صاحت رسول اکرم محکوم شد.

در این تجمع که در مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور برگزار شد، علما، روحانیون، ائمه جمعه و جماعات، شورای روحانیت اهل‌سنت، اعضای شورای افتا و مدرسین و طلاب علوم دینی اهل سنت و اهل تشیع استان کردستان حضور داشتند.

در این تجمع اعتراض آمیز روحانیون و طلاب اهل سنت و اهل تشیع کردستانی با سردادن شعارهایی بر ضد کشورهای فرانسه، آمریکا، انگلیس و محکوم‌کردن توطئه‌های رژیم صیهونیستی خواستار اتحاد و انسجام همه جانبه مسلمانان در برابر این توطئه‌ها شدند.

علما و روحانیون کردستانی با شعارهای «مرگ بر فرانسه»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر انگلیس» و «مرگ بر صهیونیسم» خواستار جبهه‌گیری صریح و روشن پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان جهان در قبال این هتاکی‌ها به ساحت مقدس رسول الله(ص) شدند.

در ادامه این تجمع نیز بیانیه شش ماده‌ای روحانیون و طلاب اهل سنت و اهل تشیع کردستانی در محکوم‌کردن هتاکی‌ها و اهانت‌های رسانه‌های فرانسوی و غربی نسبت به ساحت مقدس رسول‌الله(ص) قرائت شد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه در کردستان به عنوان سخنران در این تجمع حضور پیدا کرد و اهانت به رسول اکرم را نیز محکوم کرد.