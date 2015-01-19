علمای سنی و شیعه کردستان اهانت به پیامبر را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه و طی مراسمی با حضور جمعی از علمای سنی و شیعه کردستانی اهانت رسانه های غربی به صاحت رسول اکرم محکوم شد.
در این تجمع که در مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور برگزار شد، علما، روحانیون، ائمه جمعه و جماعات، شورای روحانیت اهلسنت، اعضای شورای افتا و مدرسین و طلاب علوم دینی اهل سنت و اهل تشیع استان کردستان حضور داشتند.
در این تجمع اعتراض آمیز روحانیون و طلاب اهل سنت و اهل تشیع کردستانی با سردادن شعارهایی بر ضد کشورهای فرانسه، آمریکا، انگلیس و محکومکردن توطئههای رژیم صیهونیستی خواستار اتحاد و انسجام همه جانبه مسلمانان در برابر این توطئهها شدند.
علما و روحانیون کردستانی با شعارهای «مرگ بر فرانسه»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر انگلیس» و «مرگ بر صهیونیسم» خواستار جبههگیری صریح و روشن پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان جهان در قبال این هتاکیها به ساحت مقدس رسول الله(ص) شدند.
در ادامه این تجمع نیز بیانیه شش مادهای روحانیون و طلاب اهل سنت و اهل تشیع کردستانی در محکومکردن هتاکیها و اهانتهای رسانههای فرانسوی و غربی نسبت به ساحت مقدس رسولالله(ص) قرائت شد.
حجت الاسلام حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه در کردستان به عنوان سخنران در این تجمع حضور پیدا کرد و اهانت به رسول اکرم را نیز محکوم کرد.
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