احتمال عدم حضور دی مستورا در نشست سوریه در مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس روسیه، یک منبع آگاه اعلام کرد که استفان دی مستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه احتمالا در نشست گفتگوهای سوری در مسکو شرکت نخواهد کرد.

این منبع خاطرنشان کرد: دیدارهای نمایندگان دولت و مخالفان سوریه روز دوشنبه بدون حضور مقامات روسیه در مسکو آغاز خواهد شد. این نشست غیر علنی است.

نشست سوریه در مسکو که از 26 تا 29 ژانویه در روسیه برگزار می شود سعی دارد برای حل بحران سوریه راهکار مسالمت آمیز ارائه دهد. منابع آگاه فاش نکردند که چه کسانی در این نشست حضور خواهند داشت.

گفته می شود "ویتالی نائومکین" رئیس موسسه شرق شناسی روسیه میانجیگری میان طرف های مختلف سوری را برعهده خواهد داشت.