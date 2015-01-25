تفاهم نامه دانشگاه آزاد با پژوهشگاه مهندسی ژنتیک منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زمانی رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی، با اشاره به اهمیت ارتباط این پژوهشگاه با دانشگاه آزاد گفت: در حقیقت ارتباطی که بین دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری شکل گرفته، ارتباط بین دانشگاه آزاد اسلامی و تمام دانشگاه های حوزه وزارت علوم است که در زمینه بیوتکنولوژی فعالیت می کنند.

وی به ویژگی های پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری اشاره کرد و گفت: در این پژوهشگاه حدود 70 عضو هیأت علمی و PHD همکاری دارند که تقریباً تمامی آنان در زمینه بیوتکنولوژی فعال هستند، در این پژوهشگاه، سه پژوهشکده زیست فناوری پزشکی، زیست فناوری کشاورزی و صنعت و محیط زیست فعال است که مباحث مربوطه در این پژوهشکده ها پیگیری می شود.

رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با اشاره به امضای تفاهم نامه مذکور خاطرنشان کرد: براساس این تفاهم نامه، مسائل مشترک اعم از تربیت نیروی انسانی، تولید دانش فنی و تولید مواد بیوتکنولوژی انجام می شود.

وی ابراز امیدواری کرد امضای این تفاهم نامه شروع خوبی برای رسیدن به توسعه زیست فناوری در کشور باشد.

همچنین ابراهیم واشقانی فراهانی معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در این مراسم گفت: نقش بی بدیل پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در سطح منطقه ای و بین المللی کاملاً مشهود است.

وی با بیان اینکه این تفاهم نامه قطعاً از طریق کارگروه ها به فوریت به اجرا در می آید، ابراز امیدواری کرد: این تفاهم نامه زمینه ساز رشد فعالیت ها و همکاری بین دانشگاه و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری باشد.