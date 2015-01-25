حمله قنیطره هماهنگی میان اسرائیل و تکفیری ها را فاش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان امروز در سخنانی اعلام کرد: اسرائیل عاجزتر از آن است که معادله جدیدی را در منطقه در پی حمله به قنیطره ایجاد کند.

وی با سخنرانی در مراسمی که به مناسبت یادبود شهادت «جهاد مغنیه» پسر «عماد مغنیه» انجام شد اظهار داشت: رژیم صهیونیستی در وضعیتی نیست که اجازه تحمیل برنامه هایش را داشته باشد.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان افزود: حمله به قنیطره ثابت کرد که اداره جنگ سوریه در وهله نخست به دست اسرائیل انجام می شود. حمله دشمن صهیونیستی به قنیطره سطح هماهنگی و همکاری میان اسرائیل و تکفیری ها را آشکار کرد.

وی گفت: معادله ارتش، ملت و مقاومت معادله قدرت است که هر معادله ای را تغییر خواهد داد و شهدای ارتش لبنان شهدای مقاومت حزب الله هستند و آنها شهدای نبرد واحد علیه رژیم صهیونیستی هستند.