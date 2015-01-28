نامه رهبری ابتکاری ارزنده بود/ دشمنان درصدد پاتک تبلیغاتی هستند

جواد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از کانال‌های ارتباطی با مخاطبانی که امروز در دنیا کانون توجه هستند را دیپلماسی عمومی دانست و گفت: کارشناسان زیادی روی این زمینه کار می کنند و تقریبا امیدواری زیادی به تاثیرگذاری برای رسیدن به اهداف خود در دیپلماسی عمومی دارند.

وی در تعریف دیپلماسی عمومی، گفت: دیپلماسی عمومی معمولا خارج از عرف رسمی و متداول است، به عبارت دیگر دولت‌ها مستقیما با افکار عمومی ارتباط برقرار می کنند. اتفاقا در این زمینه دو دهه است که در آمریکا و غرب کارهای گسترده ای صورت گرفته و موفق هم بوده‌اند.

سفیر سابق ایران در چین، افزود: بخصوص آنکه توانسته اند نظرات، معیارها و ارزش‌های خود را از کانال دیپلماسی عمومی در کشورهای آفریقایی و آسیایی منتقل کنند، به گونه ای که حتی در اروپا هم بعضاً صدای نارضایتی شدید از نفوذ دیپلماسی عمومی آمریکا شنیده می شود.

منصوری، با اشاره به سابقه استفاده از دیپلماسی عمومی در ایران، تصریح داشت: در داخل کشور نیز در این زمینه در دهه گذشته صحبت های زیادی شده؛ اما واقعیت این است که تمرکز و تخصص آنچنان که باید به وجود نیامده است.

اولین فرمانده سپاه پاسداران، افزود: دیپلماسی عمومی به این شکل است که مسائل اساسی و اصلی به شکل قابل فهم و ساده ای برای مخاطبین بیان می شود که ما در شیوه مبارزاتی امام(ره) به شکل بسیار ظریف و جالبی این نوع دیپلماسی را دیدیم.

وی یادآور شد: امام خمینی(ره) مرتب با افکار عمومی جهان و کشورهای اسلامی صحبت می کرد. در زمانیکه هیچگونه امکان ارتباط با مخاطبین حتی با داخل هم نبود امام این کار را انجام می‌دادند و به این دلیل سطح آگاهی و بینش مردم را بالا بردند و آنها را در صحنه مبارزه فعال کردند و فعال نگه داشتند.

منصوری با اشاره به تلاش‌های صداوسیما در استفاده از دیپلماسی عمومی گفت: ما در دو دهه گذشته اقدامات محدودی در زمینه استفاده از دیپلماسی عمومی داشتیم، اما کافی نبوده است؛ البته صدا و سیما برخی از شخصیت ها و یا نشریات و آثار ما تا حدودی توانسته اند نظرات ما را به دنیا منتقل کنند و اتفاقا به همین دلیل هم حجم تبلیغات علیه ما روز به روز بیشتر می‌شود. این ها به خاطر نگرانی‌ها از تاثیرگذاری دیپلماسی عمومی ما بر افکار عمومی دنیاست.

وی با بیان اینکه در این مقطع به شدت نیاز داریم مردم دنیا نظرات ما را از مسئولان درجه اول نظام بشنوند، گفت: البته شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی، سایت ها و روزنامه ها می‌توانند مطالب را منتقل کنند. اما اینکه مردم مستقیما مخاطب باشند و آن‌هم جوانان، یک ابتکار بسیار ارزنده ای بود که رهبری در این مقطع انجام دادند و خوشبختانه این مسئله آن قدر مهم و جالب بود که حتی دشمنان ما هم نتوانستند نسبت به آن ساکت بمانند و بالاخره یک اظهارنظر یا بعضا اعتراف کردند به این که این نامه کار بسیار مهمی بود.

معاون اسبق وزارت خارجه، خاطرنشان کرد: به هرحال رهبری توانستند توجه افکار عمومی را به نظراتشان جلب کنند و این کار شاید از بسیاری از هزینه‌ها، زحمات، و صرف زمان ها تاثیرگذاری‌اش بیشتر بود.

وی همچنین با اشاره به متن نامه افزود: متن این بیانیه ساده و قابل فهم است و به همین دلیل طبعا به گوش کسانی‌که که برسد، توجهشان را جلب خواهد کرد. البته باید منتظر باشیم؛ احتمال اینکه آنها هم یک پاتک تبلیغاتی و یک حرکت متقابلی را انجام دهند وجود دارد و لذا می‌بایست حتما آماده باشیم.

منصوری، تصریح کرد: هم بخش رسانه ای و هم بخش دستگاه‌های ذی ربط فرهنگی و انتشارانی ما باید متوجه باشند که دشمانان در مقابل این پیام، عادی برخورد نخواهند کرد و حتما به فکر این هستند که این پیام را خنثی و حتی به ضد خودش تبدیل کنند؛ لذا توصیه می کنم ضمن اینکه مجموعه رسانه‌های جمعی و نهادهای فرهنگی آمادگی داشته باشند، باید این پیام را تجزیه و تحلیل کرده و آن را به زبان‌های مختلف ترجمه و از عکس العمل‌های علیه این پیام مراقبت کنند.

وی دیپلماسی عمومی را جنگ کلمات، افکار و فرصت‌های جذب مخاطبین دانست و گفت: غربی‌ها قطعا در این زمینه کار کرده اند و باید بدانیم دست برتر هم دارند. چندین دهه هست که آنها با تخصص‌های بالا در بخش هنر و رسانه و محتوا کار می کنند؛ لذا ممکن است پاسخ این پیام در قالب یک فیلم، عکس و اشکال دیگر داده شود و لزوما به صورت بیانیه نباشد. حتی به صورت اقدام بسیار معناداری که بتوانند روی آن تبلیغ کنند؛ به عنوان نمونه برخی سایت‌های خارجی بدون دلیل پس از پیام رهبر انقلاب شروع به پخش یکسری فیلم های مربوط به ماه محرم و قمه زنی و خونریزی کرده اند و این به نظر من یک بخشی از اقدام برای خنثی کردن آثار این پیام است.

سفیر سابق ایران در چین، افزود: غرب امروز احساس می کند به تدریج در موضع ضعف قرار گرفته و موقعیت‌هایش را یکی پس از دیگری از دست می دهد، لذا حتما اقدامی خواهد کرد و به هر نسبتی که موج گرایش به اسلام افزایش یابد، شاهد فعالیت‌های بیشتری از سوی غربی ها خواهیم بود. ما نباید انتطار داشته باشیم که قیام های مردمی گرایش به اسلام افزایش یابد، ارزش های غربی رو به زوال رود و آنها انعکاس و واکنشی نداشته باشند.

وی با بیان اینکه قطعا اقدامات اسلام هراسی و شیعه هراسی گسترش پیدا خواهد کرد، اظهارداشت: من اعتقاد ندارم که آنها تابع منطق، قانون، عدالت و انسانیت هستند. آنها فقط منطقشان زور برای حداکثر منافع است و در این راه هیچ چیز برایشان ارزش ندارد. بنابراین ما باید خود را برای یک جنگ آماده کنیم که در این جنگ از طرف آنان حمله خواهد داشت و ما باید دفاع کنیم و ما حمله کنیم، آنان دفاع کنند و قطعا در آینده بیشتر شاهد این جنگ خواهیم بود.