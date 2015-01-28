به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نعمت الهی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست مشترک هم اندیشی وزارت خانه های نفت و فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: توسعه فرهنگی همواره یکی از تاکیدات ویژه در صنعت نفت است و اقدامات بسیار مهمی در این زمینه اجرا می شود.

وی رشد فرهنگی ساکنان محیط پیرامونی و کارکنان صنعت نفت را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: وزیر نفت تاکید ویژه‌ای بر پردیس فرهنگی و هنری عسلویه دارد که امیدواریم در آینده نزدیک شاهد تکمیل و راه اندازی این مجموعه فرهنگی و هنری باشیم.

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت ادامه داد: پردیس فرهنگی و هنری عسلویه یک بسته کامل زیرساخت فرهنگی و هنری است که خدمات متنوعی را در زمینه فرهنگی و هنری می‌تواند ارائه کند.

وی تصریح کرد: این پردیس می‌تواند بسترساز موقعیت‌ها و کشف خلاقیت‌های فرهنگی و هنری در این منطقه باشد و وزارت نفت و سازمان منطقه ویژه پارس تلاش ویژه‌ای برای تکمیل و راه‌اندازی آن خواهد داشت.

لازم به ذکر است که نشست مشترک هم اندیشی وزارت‌خانه‌های نفت و فرهنگ و ارشاد اسلامی به میزبانی منطقه ویژه پارس و با هدف تکمیل پردیس فرهنگی عسلویه برگزار شد.

مجری طرح کمک به عمران مناطق نفت خیز جنوب‏، معاون فرماندار عسلویه، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این نشست به بیان دیدگاه‌های خود در این خصوص پرداختند.

همچنین نمایندگان وزارتخانه های نفت و فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور بررسی روند اجرایی و راهکارهای تکمیلی‏، از پردیس فرهنگی و هنری در حال ساخت عسلویه بازدید کردند.