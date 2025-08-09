تکمیل مجتمع فرهنگی هنری عسلویه تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار بعد از ظهر شنبه در ادامه پی گیری مسائل و مشکلات شهرستان در مرکز استان در دیدار با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اظهار کرد: تسریع در تکمیل مجتمع فرهنگی هنری عسلویه و تحقق آرزوی ۲۰ ساله مردم شهرستان برای استفاده از این مرکز بزرگ‌فرهنگی و هنری مورد تاکید است.

فرماندار عسلویه بیان کرد: استقرار اداره فرهنگ ارشاد در شهرستان از دیگر درخواست‌ها است که با توجه به نگاه فرهنگی مردم و مطالبه جدی آنان باید در اسرع وقت انجام شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان در این دیدار ضمن قدردانی از فرماندار عسلویه رویکرد فرهنگی و اهتمام و توجه جدی پی گیری مسائل حوزه فرهنگی قول مساعدت داد موضوعات مطرح شده را تا حصول نتیجه پی گیری و گزارش آن را به ایشان منعکس کنند.

در این نشست مقرر شد تا با تزریق مانده اعتبار از سوی شورای راهبردی مجتمع فرهنگی عسلویه آماده بهره برداری شود.