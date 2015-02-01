مشکل آمریکا برنامه هسته ای ایران نیست/ پاپوش سازی سیا طی ۲۰ سال

فواد ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حکم جفری استرلینگ، جاسوس سیا در پرونده مربوط به برنامه هسته ای ایران، گفت: پرونده استرلینگ از اهمیت بسیاری برخوردار است که متأسفانه در رسانه های ایران چندان به آن توجه نشد.

وی ادامه داد: حدود ۲۰ سال پیش و در اواسط دهه ۹۰ میلادی و پیش از آنکه بحث هسته ای ایران مطرح باشد، سازمان سیا پروژه ای را به منظور پاپوش درست کردن برای ایران تعریف کرد که بر این اساس یک کارشناس هسته ای را در روسیه استخدام کردند تا قطعه ای را برای ساخت بمب اتم به ایران پیشنهاد کنند و ایران علاقمند به ساخت بمب این قطعه را خریداری می کند که این قطعه درست طراحی نشده است و به سیستم آسیب می رساند و ساختار را دچار مشکل می کند.

ایزدی افزود: در پی طراحی چنین پروژه ای استرلینگ درگیر آن می شود که البته در نهایت به دلیل آنکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال ساخت بمب اتم نبوده است، این پروژه با شکست روبه رو می شود و از این جهت کار سی آی ای برای پاپوش سازی برای ایران دچار شکست می شود.

وی ادامه داد: بعدها خبرنگاری کتابی را منتشر می کند که در آن کتاب بخش هایی از این جریان منتشر می شود و دولت آمریکا نیز به دلیل افشاگری بر علیه استرلینگ اعلام جرم می کند.

این کارشناس مسائل آمریکا تأکید کرد: استرلینگ سیاه پوست دو سال بعد از این جریان در حالی که کارمند سیا بود به دلیل تبعیض نژادی در سازمان دچار مشکل می شود و او را به دلیل اعتراضش به نژاد پرستی اخراج می کنند.

وی با اشاره به اینکه کل این ماجرا پیچیده است، اظهار داشت : این مسئله که کارمند سیاه پوست پس از افشاگری ها به جرم دیگری از سازمان سیا اخراج می شود و همچنین اقدامات سیا بر علیه جمهوری اسلامی ایران جای توجه دارد.

ایزدی گفت: سیا در ۲۰ سال گذشته از روش های متعددی در زمینه ایجاد مشکل برای جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده است اما از آنجا که ایران به دنبال سلاح هسته ای نبوده، هیچ گاه موفق نشده است.

وی با بیان اینکه اصل کار سیا و آمریکا نیاز به توجه دارد، اظهار داشت : این موضوع برای ایران حامل پیام مهمی است که مشکل طرف مقابل برنامه هسته ای کشورمان نیست بلکه ضربه زدن به جمهوری اسلامی است که این تنها یک نمونه است.

این کارشناس ادامه داد: هدف آنها این نیست که ببینند آیا ایران به دنبال برنامه ساخت بمب هسته ای است؛ بلکه آنها به دنبال ایجاد موضعی هستند که به ایران حمله کنند و این مسئله در شرایط فعلی که ما در حال مذاکره با آمریکا هستیم بسیار حائز اهمیت است.