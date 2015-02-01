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۱۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۳۲

آذرنژاد تاکید کرد؛

لزوم توقف توسعه بی رویه حاشیه نشینی در اردبیل

لزوم توقف توسعه بی رویه حاشیه نشینی در اردبیل

اردبیل – معاون امور عمرانی استانداری اردبیل خواستار توقف توسعه بی رویه حاشیه نشینی در اطراف شهر اردبیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی آذرنژاد بعد از ظهر یکشنبه در آیین تقدیم لایحه برنامه و بودجه سال ۹۴ شهرداری اردبیل تصریح کرد: وقتی به ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی تاکید می شود باید از توسعه بی رویه چنین سکونتگاه هایی ممانعت شود.

وی افزود: باید با ساماندهی مناسب کاربری اراضی مختلف مشخص شود تا اجازه ساخت و ساز های بی رویه سلب شود.

معاون امور عمرانی استاندار تراکم فروشی را مصداق امنیت فروشی دانست و گفت: بنده مخالف تراکم فروشی هستم و اینکه شهروند مجبور شود پشت پرده کشیده زندگی کند مناسب نیست.

آذرنژاد  معتقد است در واقع به اضافه کردن یک یا دو طبقه به ساختمان یکی، امنیت و آسایش دیگری مختل می شود و انتظار می رود شهرداری و شورا نسبت به حل این مهم ورود مطلوبی داشته باشند.

وی به ساماندهی ورودی های شهر اشاره کرد و افزود: باید به مانند سایر شهرها نماد شهر اردبیل در ورودی نصب شود و به شکل مناسب ورودی های چهارگانه شهر ساماندهی شود.

معاون امور عمرانی با تاکید به پیگیری درخواست امام جمعه اردبیل در ساماندهی اطراف بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی میادین مناسب را ضرورت عمران شهر اردبیل دانست و تصریح کرد: برای تحقق این مهم دستگاه های متولی ضروری است برنامه ریزی مناسب داشته باشند.

کد مطلب 2481827
محمد میرزایی ناطق

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