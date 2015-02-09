به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری چهارمین دوره آموزشی شعر جوانان انقلاب اسلامی صبح امروز در محل موسسه فرهنگی شهرستان ادب برگزار شد. در این نشست خبری پس از اظهارنظر میلاد عرفان‌پور و علی محمد مؤدب، محمدمهدی سیار از اساتید دوره آموزشی شعر انقلاب در سخنانی اظهار داشت: آنچه که برای مردم مفید باشد، در حافظه جمعی آنها نیز باقی می‌ماند و این مساله چیزی جز حق نیست. امید دارم استمرار برنامه‌هایی مانند این دوره، نشانه‌ای باشد از گره‌خوردگی زندگی ما با حقیقت.

وی ادامه داد: از دوران کهن تاکنون وقتی فلاسفه می‌خواستند شرافت علمی را بسنجند، ابزار آنها میزان وابستگی آن علم با ماده بوده است. بر این اساس آنها معتقد بوده‌اند فلسفه به دلیل اینکه علمی است که کمترین ارتباط با ماده را دارد، به عنوان اشرف علوم در دنیا مطرح است و بر همین تفسیر بوده است که فلاسفه میان ساحت جسم، خیال و عقل تفکیک قائل می‌شدند و همچنین بر پایه همین نگاه است که برترین هنر را شعر انتخاب کردند، چرا که کمترین تعلق به ماده و جسم در آن وجود دارد.

سیار ادامه داد: تمامی هنرها با وجود آنکه اصل و حقیقتشان فرا مادی است،‌ برای ظهور، انتقال و بقا، نیاز به ابزار جسمی و مادری دارند. اما شعر تنها هنری است که بی‌نیاز از ماده خلق می‌شود و برای انتقال نیز نیاز به ابزار خاصی ندارد و به همین دلیل کمترین پیوند با ماده در آن دیده می‌شود. شاید اینکه معجزه پیامبر اکرم (ص) نیز هیچ نیازی به ماده و ابزار برای بیان و انتقال نداشت و بقایش هم وابسته به هیچ جسمی نیست، به خاطر این است که جنس آن کلمه است و کمترین تعلق را به عالم ماده دارد و شعر هم به نوعی بهره‌ای از این عالم برده است.

این شاعر افزود: شعر امروز برای ساخته شدن و انتقال به مخاطب نه شهرک سینمایی لازم دارد، نه آمفی‌تئاتر و نه حتی یک رایانه که تولیدش کند و یا حتی ساز و استودیوی که بخواهد آن را خلق و ضبط کند. از نظر فلسفی آنچه که مایه شهرت آن شده است،‌ متاسفانه مایه بی‌توجهی امروز ما به آن نیز است. اگر ما امروز کمترین توجه را به شعر داریم و آن را در کنار سایر هنرها قرار نمی‌دهیم، به خاطر آن است که به عنوان یک واحد هنری، هزینه تولید آن چندین برابر کمتر از سایر هنرهاست و با همین استدلال، آن را نادیده می‌گیریم.

این شاعر و مدرس دانشگاه در ادامه با تاکید بر اینکه زمانه ما امروزه زمانه شعر است و سایر هنرها نیز بدون توجه به شعر، کم اثر هستند، اظهار داشت: همه ما در آغاز راه شاعری‌مان حس می‌کردیم که نباید انتظار چندانی از شعر داشته باشیم اما امروزه به خوبی می‌توان دید آنچه که رسانه‌های ما و سایر هنرهای ما را تغذیه می‌کند، شعر است. درواقع شعر است که می‌تواند به خاطر غیرمادی بودنش در تمامی هنرها ظهور و بروز پیدا کند. با این حال این مساله منجر به این نمی‌شود که شعر از سازماندهی و آموزش بی‌نیاز باشد.

سیار گفت: خلق شعر،‌ مقدماتی جسمانی دارد که آموزش از جمله آنهاست و ساماندهی این آموزش نیز نیاز به سازماندهی فرهنگی دارد و آدم‌هایی که بتوانند شبانه‌روز برای آن زحمت بکشند. به اعتقاد من بیشترین نیاز به آموزش، در هنر و شعر خلاصه می‌شود و خوشحالم که بگویم دوره آموزشی شعر جوان انقلاب اسلامی زمینه‌های مناسبی برای این مساله ایجاد کرده و نشان داده کماکان هستند آدم‌ها و جریان‌هایی که شب و روز برای شعر وقت می‌گذارند و سعی می‌کنند موقعیت آن را به عنوان برترین هنر حفظ کنند.

وی ادامه داد: این دوره جوانگرا، کم‌خرج، چابک، سراسری و فاخر است و به طور قطع کار آن، آینده‌دار خواهد بود. برگزاری این دوره و نتایج آن به ما نشان داده که ما وارد فاز گذار از جشنواره‌ها و فعالیت‌های مقطعی و کوتاه فرهنگی شده و به سمت سلیقه‌های بلند و ماندگار در حال حرکت هستیم. به باور من اگر چنین دوره‌هایی ۲۰ برابر ظرفیت فعلی برگزار شود، آنگاه می‌توانیم بار دیگر دوران اوج و شکوه شعر فارسی را مشاهده کنیم.