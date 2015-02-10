۱۴ مدرسه توسط خیرین به نیت ۱۴ معصوم در قائمشهر ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قنبری عصر سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاح مدرسه شهید بهرامی اظهار کرد: برای ایجاد انقلاب اسلامی دهها هزار شهید تقدیم شد که این عزیزان خون خود را برای احیای سه اصل کلیدی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی اهدا کردند.

وی افزود : پس از انقلاب برای حفاظت و قداست این اصول نیز دهها نفر در دفاع از خاک و مرزهای کشور مقدس ایران در جنگ تحمیلی شهید شدند و اگر بناست استقلال کشور حفظ شود باید به کسب علم و دانش توجه ویژه ای داشته باشیم.

معاون برنامه ریزی و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش مازندران تأکید کرد : اگر قرار است آموزه های غنی علم و دانش در کشور ارائه شود بهترین و اصلی ترین کانون، مدارس هستند.

وی مدارس را بهترین مکان برای تمرین آزادی دانست و گفت : در مدراس، دانش آموزان باید هم آزادانه سؤالاتشان را طرح کنند و هم معلمان با آرامش خاطر به آنان پاسخ دهند.

این مسئول استانی اظهارامیدواری کرد با تأسی از تأکیدات مقام معظم رهبری که هیچ نهادی را مهمتر از آموزش و پرورش ندانستند، همه قدر این جایگاه و منزلت را بدانند و به آموزش و پرورش و دانشگاهها که کانون اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی است توجه خاصی داشته باشند.