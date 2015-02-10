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۲۱ بهمن ۱۳۹۳، ۱۸:۵۵

قنبری:

۱۴ مدرسه توسط خیرین به نیت ۱۴ معصوم در قائمشهر ساخته می شود

۱۴ مدرسه توسط خیرین به نیت ۱۴ معصوم در قائمشهر ساخته می شود

قائمشهر- معاون برنامه ریزی و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش مازندران گفت: خیرین مدرسه ساز قائمشهری به نیت ۱۴ معصوم ، ساخت ۱۴ مدرسه در این شهرستان را آغاز کردند که تاکنون سه واحد آن به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قنبری عصر سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاح مدرسه شهید بهرامی اظهار کرد: برای ایجاد انقلاب اسلامی دهها هزار شهید تقدیم شد که این عزیزان خون خود را برای احیای سه اصل کلیدی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی اهدا کردند.

وی افزود : پس از انقلاب برای حفاظت و قداست این اصول نیز دهها نفر در دفاع از خاک و مرزهای کشور مقدس ایران در جنگ تحمیلی شهید شدند و اگر بناست استقلال کشور حفظ شود باید به کسب علم و دانش توجه ویژه ای داشته باشیم.

 معاون برنامه ریزی و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش مازندران تأکید کرد : اگر قرار است آموزه های غنی علم و دانش در کشور ارائه شود بهترین و اصلی ترین کانون، مدارس هستند.

وی مدارس را بهترین مکان برای تمرین آزادی دانست و گفت : در مدراس، دانش آموزان باید هم آزادانه سؤالاتشان را طرح کنند و هم معلمان با آرامش خاطر به آنان پاسخ دهند.

این مسئول استانی اظهارامیدواری کرد با تأسی از تأکیدات مقام معظم رهبری که هیچ نهادی را مهمتر از آموزش و پرورش ندانستند، همه قدر این جایگاه و منزلت را بدانند و به آموزش و پرورش و دانشگاهها که کانون اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی است توجه خاصی داشته باشند.  

کد مطلب 2493422

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