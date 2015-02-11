دو پیام مهم راهپیمایی حماسی مردم به کشورهای منطقه و استکبار جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله ابراهیم امینی با حضور در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در قم بخشی از مسیر راهپیمایی را همراه با مردم طی کرد و از حضور حماسی قشرهای مختلف مردم در این راهپیمایی قدردانی کرد.

وی در گفتگو با خبرنگاران گفت:معتقد هستم که حضور حماسی مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن دو پیام دارد؛ اول به کشورهای منطقه که ما حاضریم با حسن همجواری با شما زندگی کنیم و دوم، به دشمنان انقلاب است.

این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اضافه کرد: ملت ما با این حضور باشکوه به استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی ثابت کرده که در دفاع از انقلاب اسلامی و مقابله با نقشه‌های خائنانه آنها مقاوم هستند.

آیت‌الله امینی اظهار کرد: ملت ما به همه دشمنان نشان داده که با تمام وجود از آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی دفاع می‌کنند و در آینده هم این حمایت‌ها را خواهند داشت.

وی به حوادث سال ۸۸ در کشور اشاره و ابراز امیدواری کرد که مشکلات کشور با همفکری و تلاش مسئولان و در سایه وحدت برطرف شود.