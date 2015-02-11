به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی عراقی، در حاشیه مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در قم در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: حضور پرشور ملت در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن پیام‌های بزرگی برای داخل و خارج از کشور داشت و ملت بزرگ ایران با حضور گسترده خود در میدان نشان دادند که نظام اسلامی دارای پایه‌های مستحکم و استوار است.

وی گفت: ملت ایران با حضور خود در صحنه این پیام را به دنیا دادند که بر سر عهد و پیمان خود و در راستای دفاع از آرمان‌های انقلاب و امام و راحل و منویات مقام معظم رهبری ایستاده‌اند.

عضو جامعه مدرسین حوزه ادامه داد: این راهپیمایی با شکوه پیامی هم برای مستکبران داشت که جریان انقلاب اسلامی همواره ادامه دارد و دشمنان هیچگاه نمی‌توانند برای بازگشت به این کشور امید داشته باشند.

وی اضافه کرد: دشمنان هرگاه بخواهند سنجشی از ملت ایران داشته باشند به مراسم‌هایی همانند راهپیمایی ۲۲ بهمن می‌نگرند که با عنایت الهی و بصیرت ملت بزرگ ایران این بار هم دشمنان ناامید و دلسرد شدند.

حجت الاسلام آشتیانی با بیان اینکه حضور ملت ایران در صحنه برای مذاکره کنندگان هسته‌ای هم پیام خاصی داشت، ابراز داشت: ملت به تیم مذاکره کنندگان پیام دادند که چنین پشتوانه‌هایی دارند و آنان نباید در میز مذاکره از اصول و ارزش‌ها دست بردارند.