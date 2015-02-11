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۲۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۰۸

آیت‌الله فاضل لنکرانی:

حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن موجب تقویت نظام می‌شود

حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن موجب تقویت نظام می‌شود

قم - رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) معتقد است که حضور حماسی قشرهای مختلف مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن موجب تقویت نظام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی که همراه با مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن شرکت کرده بود در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: حضور باشکوه مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن نشان دهنده حمایت از نظام اسلامی، دستاوردهای انقلاب اسلامی و اقتدار بیشتر در عرصه بین المللی است.

وی به نقش تعیین کننده جمهوری اسلامی در تحولات دنیا اشاره کرد و یادآور شد: امروز سیاست‌ها و برنامه‌ها در عرصه بین المللی  بدون نقش تأثیرگذار جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست.

عضو جامعه مدرسین حوزه تأکید دارد که امروز انقلاب اسلامی در اوج اقتدار است و حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن برکات زیادی خواهد داشت.

آیت‌الله فاضل لنکرانی با بیان اینکه باید شکر عملی نعمت انقلاب را به جا آوریم، تصریح کرد که حضور حماسی ملت در راهپیمایی ۲۲ بهمن علاوه بر تقویت نظام، موجب گسترش اسلام خواهد شد.

کد مطلب 2493773

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