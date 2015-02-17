بیشترین خسارت کم آبی در اردبیل متوجه بخش کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل نیکشاد ظهر سه شنبه در جلسه بررسی ضرورت های کاشت ارقام جدید در اردبیل گفت: طی سال های گذشته کم آبی و خشکسالی بیشترین صدمات را متوجه بخش کشاورزی کرده است.

وی افزود: در این حوزه نه تنها زارعان بلکه باغداران نیز با مشکل مواجه بوده اند و زیان قابل توجهی به دلیل محدودیت منابع آبی تحمیل شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان معتقد است در چنین شرایطی حوزه کشاورزی استان اردبیل نیازمند توجه به کاشت ارقام جدید به مصرف آبی پایین است.

نیکشاد با بیان اینکه خشکسالی طی سال های آتی نیز پیش بینی شده است، اضافه کرد: کاشت ارقامی مانند زعفران و پسته و ارقام کم مصرف گندم بر همین اساس انجام شده است.

وی در عین حال به ضرورت بهره وری آبیاری تاکید کرد و گفت: نه تنها تغییر الگوی کشت باید به تغییر محصول توجه داشته باشد بلکه لازم است شیوه های آبیاری نیز اصلاح شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان افزود: در همین راستا جهاد کشاورزی تسهیلاتی در اختیار کشاورزان قرار می دهد و در حوزه آموزش و آگاهی رسانی نیز ورود مطلوبی دارد.