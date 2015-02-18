دوره آموزشی پدافند غیرعامل برای کارکنان تخت جمشید برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط پایگاه تخت جمشید، در این دوره آموزشی که در سالن کنفرانس تخت جمشید برگزارشد، کارکنان این اداره با مباحث مرتبط با پدافند غیر عامل، اهميت و ضرورت ايجاد آمادگي پيش از بحران و دفاع غير عامل در ايران ونقش مهم آن در زمان وقوع بحران ، مديريت مناسب و روشهاي آن جهت بررسی و استفاده در شريانهاي حياتي و همچنین بحران های هویتی و اهمیت این مساله در زمان صلح آشنا شدند.

مسعود رضایی منفرد مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید در خصوص برگزاری این دوره آموزشی، فرهنگ سازی و آموزش پدافند غیر عامل در سطح جامعه را لازم و ضروری عنوان کرد و افزود: توجه به پدافند غیر عامل در زمان صلح از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به همین منظور، بر اساس نیازها و اولویت‌های آموزشی تعیین شده، نخستین دوره آموزشی پدافند غیر عامل ویژه کارکنان به منظور ارتقای دانش و تجارب ایمنی، در مجموعه تخت جمشید برگزار شد.

این مسئول گفت: با توجه به سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و رویکرد آن به مباحث پدافند غیرعامل ، و همچنین بیانات رهبر انقلاب در خصوص اهمیت پدافند غیر عامل در جامعه و بر اساس نیازها و اولویت‌های آموزشی تعیین شده، نخستین دوره آموزشی پدافند غیر عامل ویژه کارکنان در مجموعه تخت جمشید برگزار شد.

مدیر پایگاه تخت جمشید ، نقش پدافند غير عامل در مديريت بحران را تعیین کننده خواند و گفت: در زمان وقوع حوادث و اتفاقات، ارزش پدافند غیر عامل، محسوس و آشکار خواهد بود.

رضایی منفرد، برگزاری این دوره ها برای کارکنان، در راستای آشنایی با تهدیدات مختلف و راه های مقابله با آن را بسیار مفید و تاثیر گذار برشمرد.

به گفته وی، این دوره از سوی واحد آموزش اداره کل میراث فرهنگی فارس ، برای کارکنان مجموعه تخت جمشید ، برگزار شد و علاوه بر آموزش اصول و مبانی پدافند غیر عامل، مهم‌ترین موضوعات زیرگروه این حوزه نیز ارائه شد.

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید اظهار امیدواری کرد: استمرار در طراحی و برپایی دوره‌های آموزشی در حوزه هایی همچون ایمنی، بهداشت، محیط زیست و پدافند غیر عامل، بتواند زمینه فراگیری این مباحث و پایبندی به اصول و الزامات آن را در سطح وسیع‌تری گسترش دهد.

این دوره آموزشی با حضور اساتید مجرب به مدت 8 ساعت و در دو دوره زمانی برای کارکنان مجموعه تخت جمشید و پاسارگاد، برگزار شد.