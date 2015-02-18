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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۴۵

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز ‌چهارشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار ۹۷۸ هزارتومان، طرح قدیم ۹۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۴۹۵ هزارتومان، ربع سکه ۲۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۱۷۳ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۹۹ هزارو ۲۸۸ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۹ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۰۵ تومان، هر یورو را ۳۹۱۳ تومان، هر پوند را ۵۲۶۲ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۳ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۷۸۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۷۲۵۰۰
نیم سکه۴۹۵۰۰۰
ربع سکه۲۷۰۵۰۰
گرمی۱۷۳۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۹۲۸۸
نوع ارز 
دلار۳۴۰۵
یورو۳۹۱۳
پوند۵۲۶۲
درهم۹۳۳
کد مطلب 2500439

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