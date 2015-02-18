جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار ۹۷۸ هزارتومان، طرح قدیم ۹۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۴۹۵ هزارتومان، ربع سکه ۲۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۱۷۳ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۹۹ هزارو ۲۸۸ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۹ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۰۵ تومان، هر یورو را ۳۹۱۳ تومان، هر پوند را ۵۲۶۲ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۳ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)