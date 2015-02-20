میزبانی کنوانسیون جهانی با دست خالی!/ مسئولان گردشگری کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری هشتمین گردهمایی راهنمایان گردشگری که شامگاه گذشته، ۳۰ اسفند در هتل همای مشهد برگزار شد، توحید فروزانفر، با اشاره به این‌که تاکنون هفت دوره از این مراسم در استان‌ها و شهرهای مختلف برگزار شده گفت: امسال، هشتمین دوره از جشن راهنمایان گردشگری در مشهد مقدس برگزار می‌شود و عدد هشت برای ما ایرانی‌ها، عدد مقدسی است.

به گفته دبیر هشتمین همایش راهنمایان گردشگری، برگزاری چنین مراسمی موجب ارتباط بیشتر و بهتر راهنمایان ایرانی با یکدیگر می‌شود و ما باید بتوانیم در سال ۲۰۱۷، میربانان خوبی برای راهنمایانی باشیم که از سایر کشورها به ایران می‌آیند. اما متاسفانه راهنماها در ایران با دست خالی به مصاف می‌روند. راهنمایانی که حلقه اتصال ارکان مختلف گردشگری با یکدیگرند.

فروزانفر، میزبانی ایران از اعضای کنوانسیون جهانی راهنماهای گردشگری را اتفاقی مهم دانست و افزود: متولیان اصلی گردشگری یعنی سازمان میراث فرهنگی و نمایندگان مجلس و اعضای هیئت دولت باید به این مهم توجه کنند. حالا که قرار است راهنماهایی از سراسر دنیا به ایران بیایند باید زمینه‌های آمدنشان فراهم شود.

مسئولان، اهمیت میزبانی در سال ۲۰۱۷ را درک نکرده‌اند

آرش نوراقایی، رئیس کانون سراسری راهنمایان گردشگری به این‌که همایش راهنمایان گردشگری که هر سال، همزمان با روز جهانی راهنمایان گردشگری برگزار می‌شود، یک گردهمایی ساده نیست گفت: آموزش یرعهده سازمان میراث فرهنگی است و ما بخشی از این بار را برعهده گرفته‌ایم. در کشوری چون ترکیه، هر راهنما، حدتقل ۹ ماه دوره می‌بسند و ۴۵ روز سفر می‌کند در ایران هر راهنما، ۶ ماه کلاس می‌زود و یک نیم روز سفر می‌کند.

او به نقش راهنمایان در عرصه محیط زیست اشاره و بیان کرد: طرح نقش یوز ایرانی بر پیراهن ملی‌پوشان فوتبال و زیست توپ را ما مطرح کردیم حالا هم قرار است درنای سیبری بر پیراهن والیبالیست‌های ما نقش بندد.

رئیس کانون سراسری راهنمایان گردشگری با اشاره به اهمیت میزبانی ایران از کنوانسیون راهنمایان گردشگری گفت: راهنمایان گردگری توانستند نگاه اعضای کنوانسیون را تغییر دهند و به آنها بقبولانند که ایران، مقصد امنی برای گردشگران از سراسر دنیاست اما همین افراد یک خط تلفن ندارند؛ هیچ مکتن ثابتی نیست تا از آن به عنوان دبیرخانه استفاده کنند. انگار متولیان گردشگری، هنوز اهمیت این اتفاق را درک نکرده‌اند.

راهنمایان گردشگری، سفیران صلح هستند

محسن حاجی سعید، نائب رئیس کانون سراسری راهنمایان گردشگری هم، یکی دیگر از کسانی بود که در این نشست به اهمیت کنوانسیون راهنمایان گردشگری اشاره و بیان کرد: این که اعضا با میزیانی ایران موافقت کردند آن هم در شرایطی که کشورهایی چون آمریکا و کانادا نامزد شده بودند، چیزی شبیه معجزه بود؛ حالا ما دیگر سفیران فرهنگی نیستیم بلکه سفیران صلح هم به شمار می‌رویم. امیدوارم مسئولان با حمایت‌های مالی و معنوی خود به راهنمایانی که از سایر کشورها به ایران می‌آیند ثابت کنند ایران، امن است و ایرانی، مهمان‌نواز.

گردشگری به حمایت دولتی نیاز دارد

مسیح شریف، ایده‌پرداز پروژه «come to iran» نیز گفت: من یک فعال گردشگری هستم و از نزدیک با دولت‌های مختلف ارتباط دارم. سال‌هاست به حوزه دیپلماسی عمومی ورود کرده‌ام و خوشحالم که در سال‌های گذشته نقش دیپلماسی ادبی به خوبی دیده شده و گردشگری، یکی از مصاف‌هایی است که زمینه‌های رسیدن به این مهم را فراهم می‌کند.

این استاد دانشگاه در زمینه گردشگری به پروژه «come to iran» اشاره و بیان کرد: من در کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری سخنرانی کردم و با همکاری مجید عرفانیان موفق به ساخت فیلمی در ارتباط با ایران شدم. دیروز هم ۱۰۶ نفر با چترهای سبز و سپید و سرخ، این شعار را تصویر کردند.

به گفته شریف، گردشگری و رونق آن در گرو حمایت‌های دولتی است. دولت یباید زمینه‌هایی را فراهم کند تا ابران، میزبان خوبی برای کنواسیون جهانی راهنمایان گردشگری در سال ۲۰۱۷ باشد.

قانونی برای بیمه راهنمایان تعریف شود

مهسا مطهر، دبیر کانون سراسری راهنمایان گردشگری از رئیس فراکسیون تاریخ و گردشگری مجلس شورای اسلامی که در نشست حضور داشت خواست تا قانونی برای بیمه راهنمایان در نظر گرفته شود. چرا این کار فرسایشی است و سلامتی راهنما به خاطر طبیعت خود سفر در خطر است و داشتن بیمه درمانی و بازنشستگی، حداقل حقی است که یک راهنما می‌تواند داشته باشد.

لباف، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم با اشاره به این‌که شهر مشهد، ۲۵ میلیون گردشگر سالانه دارد گفت: یک و نیم میلیون نفر از این افراد، خارجی و از کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند. از سوی دیگر، ۵۱ درصد هتل‌های سطح کشور در این شهر، متمرکز شده‌اند. اما هنوز در ارتباط با هتل‌های دو و سه ستاره با مشکل روبه‌رو هستیم. مساله دیگر ما وجود اقامتگاه‌های ارزان قیمت در مشهد است که جامعه هتل‌داران را با مشکل رویه‌رو کرده است.

به گفته او خراسان بزرگ، قابلیت‌ها و جاذبه‌های بسیار دارد که باید معرفی شوند. عطار و خیام و فردوسی در شمار این جاذبه‌ها هستند. از سوی دیگر موسیقی مردم خراسان، بسیار غنی است و باید به آن توجه شود. اما متاسفانه در گردشگری خراسان، کمتر به میراث معنوی پرداخته شده است.