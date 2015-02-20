آسمان پایتخت فردا برفی است/ باد شدید و سرما در شرق و غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس پیش بینی‌های سازمان هوا شناسی از صبح امروز بارندگی‌ها به صورت برف و باران مرکز و شرق سواحل مدیترانه را در برگرفته و انتظار می‌رود که به تدریج بارش‌ از امشب تا فردا تشدید یابد، به طوری که می‌توان گفت دامنه این بارش ها به کشور ما نیز می رسد و بیشتر مناطق کشور را در بر می‌گیرد و در مناطق سردسیر و کوهستانی به شکل برف خواهد بود.

از بعداز ظهر امروز تا فردا شدت بارندگی ها در بیشتر مناطق کشور افزایش می‌یابدو سواحل شمال و شمال غرب کشور امروز و فردا شاهد بارش برف خواهد بود. همچنین فردا به تدریج از مقدار بارش های نیمه غربی کاسته می‌شود.

یکشنبه این بارندگی‌ها جنوب شرق کشور را نیز در برخواهد گرفت و طی دو روز آینده در نیمه شرقی کشور بارش‌ها شدت می‌گیرد و ساکنان نوار شمالی کشور در این ایام بارش‌های خوبی را شاهد خواهند بود.

بر اساس این گزارش ،شمال غرب کشور امشب تا صبح فردا بارش برف را شاهد خواهد بود ،ارتفاعات و دامنه‌های البرز و زاگرس مرکزی بارش برف را تجربه خواهند کرد، علاوه براین طی سه روز آینده دریای خزر نیز مواج بوده و امشب نیمه شرقی خلیج فارس و دریای عمان مواج خواهد شد و طی دو روز آینده نیز خلیج فارس و دریای عمان و تنگه هرمز مواج است.

نیمه شرقی کشور از امشب تا روز یکشنبه وزش باد شدید را تجربه می‌کنند، براساس این پیش بینی، فردا کاهش دمای محسوس را در استان‌های شمال غرب شاهد خواهیم بود.

از امشب بر مقدار بارش‌ها در پایتخت افزوده می‌شود و صبح فردا در مناطق شمالی پایتخت شاهد برف خواهیم بود.