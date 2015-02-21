به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی جدید اعلام کرد که ایران آزمایش سانتریفیوژهای موثرتر را بر اساس توافق خود با کشورهای ۱+۵ متوقف کرده است.

به نوشته رویترز، فعالیت ایران بر روی سانتریفیوژهای پیشرفته اقدامی حساس بود چون اگر ایران موفق به ساخت این نوع از سانتریفیوژها شود می تواند مواد لازم برای تولید بمب هسته ای را سریعتر از قبل انجام دهد.

بر اساس این گزارش، ایران عمل تزریق گاز به سانتریفیوژ «آی-آر پنج» به منظور غنی‌ سازی سریعتر را متوقف کرده است.

در این گزارش آمده که این کار ایران نشان می‌دهد که این کشور به تعهدات خود نسبت به توافقنامه موقت ژنو پایبند است و اعتمادسازی را افزایش می‌ دهد.

بر اساس توافق انجام شده میان ایران و گروه ۱+۵، آژانس موظف به نظارت بر تاسیسات هسته ای ایران و تائید عمل به تعهدات توافق ژنو از سوی تهران است.