گرامیداشت شاهنامه خوان فقید لرستانی/ ۴ آلبوم موسیقی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه بخش جنبی سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در خرم آباد با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، فرماندار خرم آباد، اعضای شورای اسلامی شهر خرم آباد، اساتید، هنرمندان، پیشکسوتان و علاقمندان به موسیقی در تالار شهيد آويني مجتمع فرهنگي هنري ارشاد خرم‌آباد برگزار شد.

در ابتدای این مراسم پیام استاد علی اکبر شکارچی از اساتید موسیقی لرستان به آئین اختتامیه بخش جنبی سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در خرم آباد قرائت شد.

پخش کلیپ ۱۰ دقیقه ای به یاد هنرمند فقید سبزعلی درویشیان که در آن استاد علی اکبر شکارچی به وصف و شرح حال زندگی هنری وی پرداخته بود همراه با تصاویر و اجرای مقام های لری توسط این هنرمند فقید از دیگر بخشهای این برنامه بود.

همچنین دختر هنرمند فقید سبزعلی درویشیان شعری را در وصف پدر قرائت کرد و رسول درویشیان نیز به اجرای مقام شاهنامه خوانی پرداخت.

اجرای دو نوازی کمانچه و تمبک توسط استاد محمد باجولوند همراه با شهاب خاکسار از دیگر بخشهای مراسم اختتامیه بود.

حجت الاسلام حمیدرضا حنان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در این مراسم ضمن قدردانی از فعالیتهای انجمن موسیقی استان اظهار داشت: برای اولین بار به همت انجمن موسیقی بخش جنبی سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در استان برگزار شد.

وی برگزاری بخش جنبی جشنواره موسیقی فجر در استان را امیدوار کننده دانست و یادآور شد: موسیقی لرستان سیر بالندگی خود را به خوبی طی می کند.

بنابر این گزارش در ادامه آئین اختتامیه بخش جنبی سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در خرم آباد صدای سرنای مهرشاد رضایی در فضای سالن طنین انداز شد و پس از آن همایون پشت دار و شهاب خاکسار اقدام به اجرای دو نوازی کمانچه و تنبک نوازی کردند.

در این مراسم با حضور مدیرکل و سرپرست معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و همچنین خانواده مرحوم محمدحسن قهرمانی از چهار آلبوم تصویری رونمایی شد.

"نوعروس" با صدای خواننده فقید مرحوم محمدحسن قهرمانی، "ستاره های زمین" در مدح ائمه اطهار(ع) و "روزگارون قدیم" با صدای کاظم نظری و "یاد روزگارون" با صدای بردیا مهر آرا آلبوم های موسیقی بود که در این مراسم رونمایی شد.

اجرای پایانی آئین اختتامیه توسط استاد فرج علی پور نوازنده نام آشنای کمانچه در کشور به همراه بابک پیمانی نوازنده تمبک به خوانندگی مراد بداق بود که قطعاتی از موسیقی اصیل لری را اجرا کردند.