نظارت بر عرضه کالاها در حاجی آباد تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رامین آشوری پیش ازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: افزایش قدرت خرید و تقاضای عمومی برای بسیاری از کالاها و خدمات در روزهای پایانی سال، ضرورت کنترل و نظارت بر وضعیت بازار این اقلام و خدمات در مراحل تأمین، توزیع ارائه خدمات و کنترل قیمت را از مهمترین اهداف اجرای این طرح ذکر کرد.
آشوری گفت: کنترل وضعیت بازار، ایجاد فضای مناسب برای تأمین مایحتاج عمومی، جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی سریع و دقیق به شکایات و گزارش های مردمی و پرونده های متشکله نوروزی توسط بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت را از دیگر اهداف اجرای این طرح برشمرد.
وی نظارت بر کلیه کالاهای در دستور کار طرح را تاکید کرد و افزود: گوشت قرمز، گوشت مرغ، شیر، شیر خشک صنعتی، پنیر، کره، برنج، حبوبات، ماکارونی، روغن نباتی، قند و شکر، چای، خرما، سیب زمینی، پیاز، نان، رب گوجه فرنگی ، انواع میوه، نهادههای دامی(جو، ذرت و سویا) و پودرهای شوینده دستی و ماشینی از جمله کالاهای در اولویت طرح بازرسی و نظارت ویژه نوروزی اداره صنعت، معدن و تجارت حاجی آباد قراردارند.
آشوری در ادامه افزود: نظارت بر نانوایان و شیرینی فروشی ها به طور ویژه انجام می شود و یک کانکس بازرسی جنب میدان امام خمینی جهت نظارت هرچه بهتر برای اولین بار در شهرستان گذاشته می شود.
به گفته این مقام مسئول، خدمات اتوبوس های ویژه درون و برون شهری، پارکینگها و توقفگاهها، اماکن سیاحتی، اماکن تاریخی، لاستیک خودرو در وسایل نقلیهای نظیر سواری، باری و اتوبوس از دیگرکالا ها و خدمات اولویتدار طرح بازرسی و نظارت ویژه نوروزی این اداره است.
وی ادامه داد: در بازرسی طرح پایش و نظارت بر بازار اماکن نیروی انتظامی و تعزیرات، شبکه بهداشت، فرمانداری، اتاق اصناف با اداره صنعت و معدن تجارت همکاری می کنند.
رئیس صنعت، معدن و تجارت حاجی آباد متذکر شد: سامانه ارتباطی شبانهروزی ۱۲۴ واحد ستاد خبری این اداره و همچنین شماره تلفنهای ۰۷۶۳۵۴۲۵۰۷۹و ۰۷۶۳۵۴۲۱۲۸۰ و دو تیم بازرسی و نظارت همه روزه صبح و بعد از ظهر حتی روزهای تعطیل آماده دریافت گزارشات و شکایات شهروندان و مسافران نوروزی در دو نوبت صبح وعصر ایام پایانی سال و نوروز است.
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