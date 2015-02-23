  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۳۴

محاکمه فعالان مصری به اتهام برگزاری تظاهرات بدون مجوز

محاکمه فعالان مصری به اتهام برگزاری تظاهرات بدون مجوز

دادگاه جنایی قاهره شماری از فعالان مصری را به اتهام برگزاری تظاهرات بدون مجوز به زندان محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، دادگاه جنایی قاهره امروز در جلسه ای شماری از فعالان مصری را به اتهام برگزاری تظاهرات بدون مجوز به زندان محکوم کرد.

«علاء عبدالفتاح» یکی از فعالان مصری به 5 سال زندان و «احمد عبدالرحمان» دیگر فعال مصری به 3 سال زندان محکوم شد.

علی عبدالفتاح در اکتبر 2014 طی حکمی غیابی به 15 سال زندان محکوم شده بود. دادگاه استیناف قاهره همچنین حکم 3 سال زندان 16 نفر از اعضای اخوان المسلمین مصر را تایید کرد.

دادگاه جنایی قاهره همچنین محاکمه «محمد فهمی» و «باهر محمد» خبرنگاران الجزیره را به 8 مارس موکول کرد.

کد مطلب 2504848
سمیه خمارباقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها