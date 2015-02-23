آغاز طرح اسکان مسافران نوروزی از ۲۶ اسفند تا پایان تعطیلات

به گزارش خبرگزاری مهر،مجتبی عبدالهی در نشست خبری طرح استقبال از بهار اظهار کرد: بر اساس ابلاغیه شهرداری تهران به مناطق ۲۲ گانه طرح استقبال از بهار امسال به مدت دو ماه از اول اسفند تا پایان فروردین ماه اجرا می شود

وی افزود: به دلیل تقارن تعطیلات با شهادت حضرت فاطمه شعار امسال طرح استقبال از بهار بهار فاطمی است و رویکرد ما موضوع فرهنگ سازی و تغییر نگاه ها و روش ها در زندگی شهری در قالب آسمان آبی و زمین پاک است.



معاون خدمات شهری شهرداری تهران در ادامه با اشاره به سایر برنامه های فرهنگی شهرداری تهران به مناسبت تعطیلات نوروز گفت: امسال سه میلیون پیاز گل لاله و نرگس توسط شهرداری تهران خریداری شد که به تدریج در تمامی مناطق ۲۲ گانه کاشته می شود.



عبدالهی با اشاره به طرح اسکان مسافران نوروزی در مبادی ورودی شهر گفت: امسال طرح اسکان مسافران نوروزی از ۲۶ اسفنتد تا پایان تعطیلات صورت می گیرد و محورهای شهید بابایی، خاوران، حرم امام، جاده ساوه وروری اتوبان کرج به تهران، بوستان ولایت، بوستان شهید کاظمی، بوستان آزادگان و پارک چیتگر به عنوان اماکن اصلی اسکان مسافران نوروزی انتخاب شده اند. به گفته عبدالهی در کنار تمامی این مناطق نمایشگاه های فرهنگی به منظور رفاه بیشتر مسافران برگزار می شود.



وی با تاکید بر نمایش آثار برگزیده جشنواره های مجسمه سازی در سطح شهر تهران عنوان کرد: ۱۲۰هزار متر مربع فضاسازی شهری به منظور نمایش آثار برگزیده با تاکید بر ایام فاطمیه و طرح آسمان آبی و زمین پاک نمایش داده می شود. ضمن این که ۱۰۰ مجسمه برگزیده به صورت موقت و ثابت در نقاط مختلف از جمله میادین نصب می شوند.



معاون خدمات شهری شهرداری تهران در ادامه خاطرنشان کرد: امسال دومین جشنواره پلاک بهاری از سوی شهرداری تهران به منظور ترغیب شهرونذان به زیباسازی مناظر شهری برگزار می شود، ضمن این که قرار است به تعدادی از شهروندان که به انتخاب هیات داوران و مردم برگزیده می شوند هدایای نفیسی اهدا شود. به گفته عبدالهی ساماندهی دیوارهای مساجد و مدارس از دیگر طرح های معاونت خدمات شهری در آستانه بهار ۹۴ است.



وی در ادامه با اشاره به پایان عملیات ساماندهی محورهای انقلاب و ناصرخسرو تا پایان سال گفت: جانمایی حداقل ۱۰ ساعت آفتابی در تعدادی از محل ها و بوستان ها افتتاح و اتمام بازسازی زورخانه هالی شهید فهمیده و شهبید توسلی از جمله شاخص ترین اقدامات شهرداری تا پایان سال است.



معاون خدمات شهری با تاکید بر امادگی سازمان اتش نشانی در ایام پیش از نوروز و ایام نوروزی گفت: افتتاح ۴ایستگاه اتش نشانی، بهره برداری از ۱۷۴ خودروی ایفکو، استقرار ماموران آتش نشانی در کنار اسکان مسافران نوروزی و استقرار ۱۵۱ خودرو در روز طبیعت از مهمترین برنامه هالی این سازمان در راستای خدمات رسانی به شهروندان است.



عبدالهی در ادامه با اشاره به راه اندازی بازار گل و گیاه در محور ۱۷ شهریور عنوان کرد: به دلیل نگاه خاص شهرداری به این منطقه یک سری بازارهای موقت به منظور کمک به فروشندگان و آشنایی شهروندان با این منطقه راه اندازی شده است. به گفته عبدالهی فعالیت ۵ مرکز خرید و فروش خودرو در طرح استقبال از بهار افزایش می یابد و این مراکز پنج شنبه ها نیز خدمات رسانی می کنند.



عبدالهی در ادامه با اشاره به اقدامات سازمان میادین میوه و تربار به مناسبت تعطیلات نوروز گفت: ما پیش بینی کردیم تا ۱۰هزار تن محصولات پرمصرف در تعطیلات عید نوروز تامین شود، ضمن این که قرار ااست عملیات بهره برداری از ۱۴ بازار جدید نصب ۲۳۰ دستگاه خودپرداز و افزایش ساعت کار بازارها در دستور کار قرار بگیرد.



وی در ادامه با تاکید بر برنامه های شهرداری تهران در بهشت زهرا گفت: اجرای مراسم ویژه درختکاری ساخت و نصب هفت سین بزرگ دفاع مقدس بهره برداری از پروژه آب شرب حرم مطهر و بهشت زهرا برگزاری نمایشگاه عطر یاس و میزبانی از زائران در پنج شسنبه و جمعه اخر سال از شاخص ترین برنامه هلای این سازمان در استانه تعطیلات نوروزی است.



معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: امسال ۱۰ تور نیم روزه و ۵ تور یک روزه تهران گردی برگزار می شود. به گفته عبدالهی شهرداری تهران در نظر دارد تا به مناسبت ۱۲ فروردین نمایشگاه های خاصی را در مناطق ۲۲ گانه و در میدان هاایی چون میدان امام حسین (ع) برگزار کند.