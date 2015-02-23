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۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۴۸

امروز در ژنو صورت گرفت؛

رایزنی های دو جانبه معاونان ایران و روسیه

رایزنی های دو جانبه معاونان ایران و روسیه

گفتگوهای دو جانبه معاونان ایران و روسیه امروز در ژنو صورت گرفت .

به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات دو جانبه سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان وزرای امور خارجه ایران با سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز در ژنو برگزار شد.  

بر اساس این گزارش معاونان وزیر امور خارجه کشورمان از روز جمعه در ژنو علاوه بر دیدارهایی که با حضور علی اکبر صالحی با ارنست مونیز داشته و همچنین حضور در دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا، چندین دور مذاکرات دو جانبه با همتایان آمریکایی خود داشته اند.  

همچنین مذاکرات چهارجانبه ایران و سه کشور انگلیس، فرانسه و روسیه نیز روز گذشته در ژنو برگزار شد.

گفتنی است نشست رسمی ایران و کشورهای ۱+۵ در سطح معاونان شب گذشته در ژنو صورت گرفت.

کد مطلب 2505030

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