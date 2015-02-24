۵۰ هزار امدادگر، نجات گر و ایثارگر در کشور فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید متانی در مراسم افتتاح دومین المپیاد امداد و نجات کشور ضمن تبریک ولادت حضرت زینب(س) گفت: بانوان امدادگر روحیه ایثارگری حضرت زینب(س) را سرلوحه کار خود قرار داده اند.
وی افزود: نخستین افرادی که در اکثر حوادث کشور حضور مییابند امدادگران هستند که رانندگان خودروهای امدادی نخستین افرادی هستند که زودتر از دیگر تیمها و حتی امدادگران و نجاتگران در صحنه حوادث حاضر میشوند.
معاون برنامه ریزی و آموزش های تخصصی سازمان امداد و نجات نیروی انسانی مجرب را یکی از مهمترین ارکان در سازمان امداد و نجات دانست و افزود: جمعیت هلال احمر عرصه پرفتوح و شکوهمند فداکاری و ایثارگری انسانهای بصیری است که از جان مایه می گذارند.
متانی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۵۰ نفر دارای درجه ایثار تیمهای بینالمللی جستوجو و نجات در ایران هستند که بر اساس دستورالعمل مشخص که دارای ۱۷ آیتم است که امدادگران و نجاتگران فعال و طبق یک سلسله مراتب مشخص تعیین میشوند.
وی عنوان کرد: نیمی از جمعیت جامعه ما را بانوان تشکیل می دهندکه بانوان آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند که در حوادث مختلف رسیدگی به این اقشار با توجه به ملاحظلات شرعی توسط شما امدادگران خواهر انجام می شود.
معاون برنامه ریزی و آموزش های تخصصی سازمان امداد و نجات با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰ هزار و ۴۸۰ امدادگر، نجاتگر و ایثاگر در سازمان امداد و نجات کشور فعالیت دارند، افزود: برگزاری این المپیادها در افزایش دانش، مهارت و توانمندی امدادگران تاثیر بسزایی دارد.
متانی با بیان اینکه در حال حاضر اعضای تیمهای بینالمللی جستوجو و نجات شامل افراد داوطلب و کادری جمعیت هلال احمر هستند، افزود: از مجموع ۵۰ هزار و ۴۸۰ امدادگر و نجاتگر در کشور بالغ بر ۳۰ درصد آنها خانم و ۷۰ درصد آنها مرد هستند.
وی تصریح کرد: برگزاری المپیاد های امداد و نجات یکی از مهمترین برنامه هایی است که سازمان جمعیت هلال احمر هر ساله به صورت شهرستانی، استانی و هر سه سال یکبار به صورت کشوری دنبال می کند.
معاون برنامه ریزی و آموزش های تخصصی سازمان امداد و نجات در پایان یادآورشد: در حال حاضر ۴۰۰ شعبه هلال احمر در سراسر کشور وجود دارد.
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