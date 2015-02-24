روستایی که مرکز بخش است/ «چاه مبارک» شهر شود

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ حسن جاسمی صبح سه‌شنبه در دیدار استاندار بوشهر با مسئولان بخش چاه مبارک اظهار داشت: مردم بخش چاه مبارک و اهل سنت این منطقه از ابتدای انقلاب تا کنون در راستای اهداف نظام و با پیروی از رهبر فقید انقلاب امام خمینی و خلف صالحش امام خامنه‌ای و مسئولان نظام را همراهی و همیاری کرده‌اند.

وی اضافه کرد: مردم این منطقه در تمام صحنه‌ها و مناسبات ملی و مذهبی حضور داشته اند؛ به ویژه ائمه جمعه و جماعات که در ایجاد وحدت و همدلی بین مردم و همراهی و تبعیت آنان از نظام جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده‌اند.

امام جمعه چاه مبارک افزود: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تدبیر حکیمانه دکتر روحانی در ایجاد و تحقق شعار اعتدال و وحدت بین مذاهب و گروه‌های اسلامی، با انتصاب مشاور امور اهل سنت در راستای ایجاد وحدت بیشتر بین شیعه و سنی گان مهمی برداشتند.

وی چند خواسته از استاندار بوشهر را مطرح کرد و بیان داشت: انتصاب مشاور از اهل سنت برای مناطق اهل سنت مانند شهرهای گناوه، کنگان، عسلویه و بوشهر به منظور تعامل بیشتر بین ادارات و شهرهای سنی نشین صورت گیرد.

لزوم استخدام بومی‌های اهل سنت در پروژه های منطقه به ویژه صنعت نفت

جاسمی همچنین خواستار به کارگیری نیروهای بومی و استخدام بومی‌های اهل سنت و تحقق شعار اعتدال در ادارات دولتی و پروژه های موجود در منطقه به ویژه صنعت نفت شد.

وی خواستار کمک مالی به امورات فرهنگی منطقه به ویژه برنامه‌های اوقات فراغت دانش‌آموزان در تابستان شد و افزود: احداث سالن اجتماعات برای تشکیل جلسات عمومی نیز در دستور کار قرار بگیرد.

نایب رییس شورای اسلامی چاه مبارک خواستار ارتقای روستای چاه مبارک به شهر شد و خاطرنشان ساخت: زیبنده نظام نیست که یک روستا مرکز بخش باشد.

وی در پایان خواستار تسریع در انتخاب و انتصاب بخشدار در مرکز بخش چاه مبارک شد.